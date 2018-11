New York a tout à prouver

Les Red Bulls de New York sont pour une fois bien près d’atteindre la finale de la Coupe MLS, mais pour ce faire ils devront écarter l’Atlanta United FC, ce qui est loin d’être une mince affaire.

Il faut dire que les Red Bulls sont réguliers comme une horloge suisse. Depuis 2010, ils ont terminé cinq fois au premier rang de l’Association Est, mais ils sont incapables d’aller loin en séries.

Au cours de cette période, ce n’est que la troisième fois cette année qu’ils atteignent la finale d’association. Six fois leur parcours s’est arrêté en demi-finale d’association.

Maintenant dirigée par Chris Armas depuis le départ de Jesse Marsch pour Leipzig, en Autriche, la formation new-yorkaise est en bonne posture, mais devra surtout résister au premier match de la série devant l’imposante foule géorgienne, dimanche soir.

À Atlanta, les Taureaux rencontrent une machine bien huilée par un Tata Martino qui quittera ses fonctions à la fin de la saison.

Étonnamment, ce sont les New-Yorkais qui ont eu l’ascendant avec deux victoires en deux matchs par un total combiné de 5 à 1, dont un gain de 3 à 1 à Atlanta le printemps dernier.

Mais ce n’est pas gagné d’avance puisqu’Atlanta possède plus d’un tour dans son sac et est capable de l’emporter de plusieurs façons.

On l’a vu lors du match retour de la demi-finale d’association où, malgré une possession de seulement 30 %, Atlanta l’a tout de même emporté 3 à 1 contre New York City.

Puissance

Mais Atlanta, c’est d’abord une équipe de possession qui peut tout détruire sur son passage quand les astres sont alignés.

Il y a Josef Martinez et ses 31 buts qui lui ont permis de fracasser un record dans la MLS.

Enfin en santé, Miguel Almiron est en mesure d’être le chef d’orchestre de l’équipe. Il est de loin le joueur le plus équilibré de la formation avec ses 12 buts et 14 passes.

Il ne faut pas négliger l’apport de Hector Villalba (7 b, 9 p) et Julian Gressel (4 b, 14 p).

Défensivement, l’équipe du Sud américain n’est pas trop mal prise avec des joueurs fiables comme Micheal Parkhurst et Leandro Gonzalez Pirez.

Couloirs

Dans un cas comme dans l’autre, ça risque de se jouer en milieu de terrain parce que ce sont deux formations qui aiment le ballon et qui sont à l’aise entre les lignes.

Si les Taureaux veulent déjouer Atlanta, ils vont fort probablement devoir travailler dans les couloirs pour déborder la défensive et servir le ballon à Bradley Wright-Phillips.

Celui-ci va d’ailleurs devoir redoubler d’intensité afin de se faire de la place devant la cage de Brad Guzan. S’il ne parvient pas à se libérer, ça risque d’être plus compliqué pour les Red Bulls.

Derrière ses 20 buts et 8 passes, Daniel Royer se trouve bien loin (11 b, 2 p) et Alejandro Romero Gamarra (6 b, 14 p) est l’homme qui amène de l’équilibre.

D’ailleurs, si Atlanta parvient à le menotter, ça pourrait bien signifier une autre fin abrupte pour les Taureaux.

Sur la ligne de touche

La série va aussi se jouer sur la ligne de touche entre un vieux maestro, Tata Martino, et un jeune loup, Chris Armas.

Martino a dirigé partout, que ce soit Barcelone ou la sélection d’Argentine, alors qu’Armas en est à ses premières armes comme entraîneur-chef, lui qui était l’adjoint de Jesse Marsch depuis 2015.

Nommé le 6 juillet dernier, Armas a mené son équipe à une deuxième moitié de saison du tonnerre avec une fiche de 12-3-3 qui lui a permis de coiffer Atlanta en tête de l’association.

Si les deux équipes ne sont séparées que par deux maigres points de classement, elles sont assez similaires en attaque et en défense.

Les Red Bulls marquent moins et sont moins généreux (62 BP, 33 BC) alors qu’Atlanta frappe plus fort et cède plus souvent (70 BP, 44 BC), mais au final, les Taureaux présentent un différentiel de 29 contre 26 pour Atlanta.

Cette saison

21 mai

New York : 3

Atlanta : 1

30 septembre

Atlanta : 0

New York : 2

Red Bulls de New York

► 1er dans l’Association Est : 22 V | 7 D | 5 N | 62 BP | 33 BC / 71 PTS

♦ 1er tour: bye

♦ 2e tour: Red bulls 3 – 1 Columbus

Atlanta United FC

► 2e dans l’Association Est : 21 V | 7 D | 6 N | 70 BP | 44 BC / 69 PTS

♦ 1er tour: bye

♦ 2e tour: Atlanta 4 – 1 NY City FC