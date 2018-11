En compagnie de l’illustratrice primée Delphie Côté-Lacroix, la chanteuse et écrivaine Stéphanie Lapointe s’est inspirée de la perte et de la solitude immense liée au chagrin pour écrire son nouvel album illustré, Jack et le temps perdu.

Jack, un pêcheur, fume la pipe, lit quand il se sent trop seul et rêve de voir une mythique baleine grise à nageoire dorsale cicatrisée.

Un jour, cette fameuse baleine s’empare de son fils. Jack jure de le retrouver, quoi qu’il arrive, et se lance à sa recherche.

« Ce livre est une drôle d’histoire. Les romans graphiques, c’est comme des accidents de poésie dans ma vie », partage la gagnante de la deuxième édition de Star Académie, en 2004.

« Je ne savais pas à ce moment-là que j’avais besoin d’aborder la question du deuil. Pourtant, je venais de me séparer. C’est jamais facile. »

Photo courtoisie

Les épreuves

« Je me suis mise à écrire Jack vraiment comme si j’écrivais une petite histoire pour le plaisir. Finalement, je me suis rendu compte que non. Ce pêcheur-là, c’était les craintes que j’avais de passer à côté des choses, mais surtout de me laisser changer par l’épreuve ou de devenir aigrie par l’épreuve. À la fin du récit, je me suis dit que j’étais en train de parler de quelque chose de tellement personnel... C’est là que j’ai su que je voulais le travailler et le publier. »

Les sentiments de perte, de solitude sont campés dans un environnement maritime, magnifiquement illustré par Delphie.

« J’ai l’impression que, de tout temps, l’homme a été fasciné par l’océan. S’il y a bien un endroit où on n’est pas maître des lieux, c’est là. En même temps, il n’y a pas un endroit où on se sent plus en vie que sur l’océan. »

Camper son histoire dans un personnage d’homme lui a fait du bien.

« Des fois, j’ai l’impression qu’on a besoin de s’éloigner des personnages qui nous ressemblent trop, pour être capable d’être encore plus personnel. »

Elle dit que son livre conçu pour les 7-77 ans n’est pas fataliste, mais rappelle qu’il y a un moment, dans la vie, où on réalise que si on ne fait pas attention, il y a des choses qui vont passer.

« Le train de la vie va passer. Je trouvais que c’était une belle morale. »

Stéphanie Lapointe a reçu les illustrations de Delphie comme un cadeau.

« Il fallait qu’on trouve un langage commun. Ça me fait tellement penser au jour où tu trouves “le” guitariste qui arrive à exprimer ta sensibilité ! »

Fanny Cloutier au cinéma

Photo courtoisie

En parallèle, elle signe aussi la série jeunesse Fanny Cloutier aux Éditions Les Malins. Le deuxième tome vient de paraître.

« Il va y avoir deux tomes par année. Je travaille avec Marianne Ferrer. On a fait un projet un peu fou de scrapbook. Mon personnage, c’est une ado qui a perdu sa mère. Il y a plein de choses qu’elle n’est pas capable d’exprimer, donc elle se met à dessiner. On a fait un projet de roman standard où tout est illustré en couleur. »

Ça va super bien ! « On a vendu les droits partout en Europe et Film Vision 4, qui a fait le film Aurélie Laflamme, a acheté les droits pour le tome 1. Je suis en train de l’adapter en scénario. La série a décollé vraiment vite. On est super contentes du chemin que c’est en train de prendre ! »

►Stéphanie Lapointe s’est fait connaître sur la scène culturelle comme chanteuse.

►Son premier roman graphique, Grand-père et la Lune (Quai no 5), a remporté le Prix du Gouverneur général en 2016.

►Delphie Côté-Lacroix est illustratrice et son premier livre, Florence et Léon, a reçu le Prix du Gouverneur général en 2016.