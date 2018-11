Pour connaître notre cinéma

De ses débuts jusqu’à la fin de 2017, le répertoire du cinéma québécois compte environ 1439 longs métrages, si l’on inclut coproductions et films en langue anglaise. De ce nombre, on m’a donné, comme à cinq autres collègues, une longue liste à partir de laquelle, il fallait choisir les 25 meilleurs films. À l’exception de quatre, j’avais vu tous les films qu’on nous a soumis. Sur le choix final du groupe, j’ai retrouvé tous mes choix, sauf Kamouraska, Bonheur d’occasion, Starbuck et Deux femmes en or.

En faisant l’exercice de choisir nos meilleurs films, je me suis demandé de nouveau, comme je l’ai déjà fait dans une chronique, si on ne produit pas trop de scénarios qui ne sont pas prêts à être tournés. Les statistiques suivantes me semblent donner la réponse. Entre 1980 et 2000, on a tourné 456 films dont 10 se retrouvent à notre palmarès et de 2000 à 2017, on en a tourné 679. Seulement 11 sont au palmarès...