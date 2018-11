Surconcitoyennes, surconcitoyens...

C’est une époque où il est difficile de tenir des débats sereins et nuancés, par exemple en faisant le lien entre différents éléments qui se trouvent dans l’actualité.

Prenez juste ces dernières semaines, suivant la présentation du fameux Pacte par un groupe d’artistes s’engageant à faire des efforts pour réduire leur empreinte environnementale. On n’a pas tardé à les mettre devant leurs contradictions, ces gens qui possèdent de gros véhicules ou qui en font la promotion avec leur grosse voix grave.

Il en fut de même après qu’on eut appris que la députée Catherine Dorion possédait une voiture multisegment. Plusieurs ont relevé les contradictions d’une gauche qui prône l’abandon du véhicule à essence d’ici 2030. C’est sûr qu’un bon moyen d’y parvenir, ce serait de commencer par faire en sorte que ceux qui n’en possèdent pas déjà n’en achètent pas un.

Surtaxé et endetté

Les gens se sentent rapidement menacés quand on les incite à faire des choix susceptibles de changer leur mode de vie. Le citoyen, surtaxé et endetté, qui se rive à un piquet de grève au moment de s’offrir sa bouteille de vin du vendredi et qui a raison de se demander pourquoi c’est lui qui devrait encore en faire plus.

Pourtant, personne de sensé ne demande à quiconque de faire la tournée matinale des garderies ou des arénas en vélo. C’est vrai qu’une grande partie des gens, si ce n’est la majorité, ont besoin d’un véhicule motorisé pour faire leurs affaires.

Maintenant qu’on a dit ça, est-ce qu’on peut se demander si c’est absolument nécessaire d’avoir deux autos par couple ? De les changer tous les cinq ans ? De les utiliser pour tous nos déplacements ? D’en acheter une à l’ado dès qu’il obtient son permis ? Si on choisissait des voitures qui prennent moins de place, moins gourmandes en essence et, donc, moins chères, notre vie serait-elle moins satisfaisante ?

Les gens sont pris à la gorge, mais on évalue en même temps que les Québécois auront dépensé en moyenne 346 $ à l’occasion du Vendredi fou. Ça a un impact environnemental ça aussi, tous ces objets achetés et éventuellement jetés. À un mois de Noël, ce serait bien d’y penser.

Inversement, le comptable Pierre-Yves McSween a réussi l’exploit de connaître un succès en librairie avec un livre invitant le lecteur à se demander « [s’il en a] vraiment besoin ». La gauche le critique alors de ne pas remettre en question l’ensemble du système financier. Tant pis pour le message contre la surconsommation.

À la fin, le meilleur moyen de lutter contre le capitalisme, c’est d’abord d’arrêter de l’alimenter, notamment en évitant de s’endetter individuellement et collectivement.

Vision du futur

Parti de la France, le mouvement des gilets jaunes se répand en Europe et pourrait bien faire des émules ici. Il s’agissait à la base de citoyens en colère contre la hausse des prix de l’essence, qui recueillent l’appui de tous ceux qui sont épuisés par la vie chère.

C’est une vision du futur. Toujours, les ressources deviendront de plus en plus rares et, donc, de plus en plus coûteuses. De notre vivant, on connaîtra l’époque où on devra retourner dans les dépotoirs pour trouver des matériaux qu’on pourra utiliser. On maudira alors nos surconcitoyens du passé.

D’ici là, on passera sans doute par plusieurs épisodes de colère, de plus en plus extrêmes. En attendant d’y être, si on décidait de moins dépenser pour des objets inutiles et de renoncer à la deuxième auto, en serions-nous vraiment plus malheureux ?