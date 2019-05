Arnaud Marchand nous prépare cette semaine une tarte flambée. Voici la recette pour reproduire ce délicieux plat à la maison!

Tarte flambée

Pâte à pizza

* 7 g de levure sèche

* 1 cuillère à table de sirop d’érable

* 1 tasse d’eau tiède

* 3 tasses de farine tout usage

* 1 pincée de sel

* 2 cuillères à table d’huile d’olive

Dans un petit bol, mélanger la levure et le sirop d’érable dans l’eau tiède. Dans un autre grand bol, ou dans un batteur mélangeur muni du crochet à pain, combiner la farine et le sel. Une fois bien mélangé, ajouter le mélange de levure sirop d’érable et eau. À vitesse moyenne dans le batteur (ou à la main), mélanger les ingrédients jusqu’à ce que la pâte soit homogène et qu’elle décolle du bol facilement. Ajouter l’huile et mélanger encore.

Une fois la pâte bien homogène, pétrir de 3 à 4 minutes. La pâte deviendra alors plus élastique, lisse et ferme. Remettre la pâte dans un grand bol couvert d’un chiffon humide et laisser à température ambiante pour 30 minutes.

Diviser la pâte en trois et rouler à l’aide d’un rouleau à pâte. Il faut étaler la pâte très finement, beaucoup plus qu’une pizza. Réserver.

Préchauffer le four à 425F avec la pierre à pizza à l’intérieur.

* 1 tasse d’oignon émincé très finement

* 1 tasse de lardon en cube

* ½ tasse de crème sure

* ½ tasse de yogourt nature

* 2 cuillères à soupe de crème

* 1 cuillère à thé de 5 épices

* 1 pincée de muscade

* Sel/poivre

Mélanger la crème sure, le yogourt, et la crème. Assaisonner avec les 5 épices, la muscade, le sel et le poivre. Étaler l’appareil sur la pâte à pizza qui a été abaissé très finement, ajouter uniformément les lardons et les oignons.

Cuire au four directement sur la pierre, environ 8 à 10 minutes.