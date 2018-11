Trop de séries américaines?

Êtes-vous à jour dans votre consommation télévisuelle ? Arrivez-vous à regarder tout ce qui pique votre curiosité ? Si, au Québec, notre spécificité culturelle, notre langue et notre star-system nous motivent à être à l’écoute de nos séries, chez nos voisins du Sud, la compétition est féroce. Des spécialistes ont même donné un nom à cette période de surenchère télévisuelle : la « peak tv ». Et cette tendance fait couler beaucoup d’encre. Explications.

Après le « binge watching », qui définissait une nouvelle façon de consommer la télévision, une nouvelle expression catégorise maintenant sa production : la « peak tv ». Devant la multiplication des chaînes et plateformes entraînant une multiplication des séries de fiction, genre dont l’intérêt ne démord pas, John Landgraf, alors président et directeur général de la chaîne FX, a osé affirmer devant les journalistes de la Television Critics Association qu’il y avait trop de télé et annoncé son déclin. Nous sommes en 2015, début de l’ère qu’il a proclamée « peak tv ». Pourtant, l’homme, que plusieurs chroniqueurs télé considèrent comme le pape de l’ère moderne du petit écran, a bien contribué à cette prolifération. Crée-t-on trop de séries ?

Quelques chiffres

Trois ans plus tard, Landgraf tient sensiblement le même discours, mais avec nuance. Il n’y a pas trop de télé, mais trop d’histoires. Si cette multiplication ouvre la porte à une diversité qui est la bienvenue, il devient de plus en plus difficile de surprendre, selon lui. L’hiver dernier, la FX Networks Research rendait accessible une étude sur l’estimation du nombre de séries originales scriptées offertes sur les différentes chaînes (publiques, câblées, sur abonnement). En 5 ans, la production de fiction est passée de 288 à 487.

Évidemment, les chaînes sur internet comme Netflix ou Amazon ne connaissaient pas la même envergure. Depuis 2012, la production de séries originales pour ces plateformes est passée de 15 à 117, soit une augmentation 680 %, les chaînes câblées ou payantes ont connu une augmentation de 40 et 45 %, alors que sur les chaînes traditionnelles on note aussi une augmentation de 119 à 153 séries (+ 29 %).

Faire parler

Photo courtoisie, FX Dans cette mer de séries, comment se distinguer et rejoindre le public ? Faire parler, créer un buzz. Cette saison, Ryan Murphy, puissant créateur de la dernière décennie (Nip/Tuck, Glee, American Horror Story), a fait appel au plus grand casting transgenre de l’histoire de la télé avec Pose, une série qui nous plonge dans un New York des années 80 au sein de la culture LGBT à l’aube de l’ère Trump.

Dans un autre ordre d’idée, Apple a annoncé la production de sa première série originale mettant en vedette Reese Witherspoon et Jennifer Aniston. The Morning Show, une comédie dramatique sur le quotidien d’une équipe de télé matinale, est actuellement en tournage et devrait voir le jour en 2019. Mais faire parler, ça coûte cher ! Les deux actrices auraient signé un contrat de 1,1 million de dollars chacune par épisode.

Bref, trois tendances lourdes se sont dessinées ces dernières années : la renaissance de succès passés, l’utilisation de stars du cinéma comme têtes d’affiche et l’investissement dans des séries de genres.

Rejoindre un public

Photo courtoisie, CBS Tout ça dans le but d’obtenir des cotes d’écoute satisfaisantes. Notons qu’en 2017, la série la plus regardée a été The Big Bang Theory qui a rejoint 18,9 millions de téléspectateurs. The Connors (suite de Rosanne) suit avec 17,8 millions de téléspectateurs, puis This Is Us avec 17,4 millions. Pour 325 millions d’Américains. Le succès d’une chaîne câblée peut atteindre 4 ou 5 millions de téléspectateurs. Les chaînes de diffusion sur le web comme Netflix ne dévoilent pas leurs chiffres.

En comparaison, au Québec, nos séries de fiction rejoignent entre 700 000 et 1,8 million de téléspectateurs pour 8 millions de Québécois. On peut donc dire que notre télévision rejoint son public. Et ce, avec des budgets faméliques si on se compare aux Américains. Et avec une grosse dose de talent.

Les nostalgiques