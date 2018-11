Un complexe pour tous les goûts en Jamaïque

À 20 minutes de Montego Bay, deuxième plus grande ville de la Jamaïque, le Iberostar Rose Hall Beach & Spa est un complexe cinq étoiles à l’élégante architecture coloniale et entouré de jardins florissants. Englobant trois hôtels distincts côte à côte sur la plage de Rose Hall, c’est l’endroit idéal pour une escapade en famille ou en couple.

Photo courtoisie, Iberostar

On doit son nom à l’ancienne maison de maîtres de plantation de canne à sucre, la Rose Hall Great House, la plus célèbre de l’île. L’architecture et la décoration des trois bâtiments, chacun tourné en U vers la mer, sont inspirées de ces manoirs coloniaux anglais. Le style classique incorpore des éléments de la culture jamaïcaine au style opulent européen. Rappelons que la chaîne Iberostar est espagnole. Couleurs tranchées, formes inusitées, on reconnaît aussi l’inspiration ibérique, solaire et éclectique, du mobilier des trois magnifiques lobbys.

Photo courtoisie, Iberostar

Pour les familles

Le Rose Hall Beach, avec ses 366 chambres incluant des suites et des chambres communicantes, plaira aux familles avec de jeunes enfants avec une foule d’activités dans les aires de jeu et au mini-club pour les 4 à 12 ans. Le Rose Hall Suites, situé en plein centre des deux autres, est une coche au-dessus avec une plus grande panoplie de services pour les familles, dont un parc aquatique. Mais les couples y trouveront aussi leur compte, avec une piscine à débordement, un lagon style rivière qui serpente à travers la propriété et plusieurs espaces de repos pour plus de sérénité.

Photo courtoisie, Iberostar

La culture jamaïcaine

Dans les trois propriétés, le service est impeccable et les Jamaïcains ne manqueront pas de vous dire de relaxer ! Les insulaires cultivent une certaine douceur de vivre. « Yeah man » (prononcé « Yah mon »), qui signifie tout simplement « oui » avec une bonne dose d’enthousiasme et « no problem » sont leurs deux expressions favorites. Bien manger fait aussi partie de leur culture. Parmi les nombreuses activités, vous pourrez, directement sur la plage, suivre un atelier sur la cuisine « jerk », un style de cuisson où la viande est frottée à sec ou marinée avec un mélange d’épices. Attention, piquant ! Les nombreux restaurants en offrent pour tous les goûts, et dans chaque complexe il y en a un qui propose une nourriture jamaïcaine fusionnant traditions africaines et françaises. Les spectacles en soirée sont de grande qualité et font bien sûr honneur au reggae et autres rythmes typiques de cette île connue pour Bob Marley et la culture rastafari.

Photo courtoisie, Iberostar

« The Grand Collection », pour adultes seulement

On trouve dans cette section 295 chambres luxueuses qui donnent sur la mer et dont plusieurs ont un accès direct à la plage. S’ajoutent un service de majordome et plusieurs extra, dont la possibilité de choisir votre type d’oreiller. On y trouve 2 buffets et 4 restaurants à la carte, dont le Steakhouse et le japonais Kiniro. Si vous tombez sur le chef Patmar, vous en aurez plein la vue et les papilles. Sa démonstration de riz frit, en jonglant avec un œuf sans le casser et en fredonnant du Bob Marley est aussi succulente que le plat final !

Photo courtoisie, Iberostar

Parmi les autres expériences qui vous attendent au Grand Hotel Rose Hall et au Rose Hall Beach, le Spa Sensations offre dans un décor luxueux des soins jamaïcains typiques, dont l’enrobage au sucre brun et café. Planant ! Paradis des lunes de miel et des mariages, reconnue pour ses beaux couchers de soleil, la Jamaïque offre le cadre parfait. Plusieurs forfaits mariage tout compris y sont offerts, du plus intime au plus extravagant, et pour tous les budgets.

On y trouve

Rose Hall Beach :

366 chambres, dont 32 suites juniors, et 4 suites présidentielles

2 piscines

1 buffet et 3 restaurants

5 bars

Zone de jeu pour les enfants

Rose Hall Suites :

319 suites et 2 suites présidentielles

4 piscines

2 buffets et 4 restaurants

5 bars

Parc aquatique pour enfants

Service aux chambres 24 h/24

Spa Sensations

Grand Hôtel Rose Hall. Adultes seulement :

295 suites identiques et 2 suites présidentielles

Service de concierge et de majordome inclus

Service aux chambres 24 h/24

4 piscines

4 bars

2 buffets et 4 restaurants

Spa Sensations

On trouve aussi sur le site deux parcours de golf de 18 trous en bordure de mer

Excursions dans les environs

La Rose Hall Great House. On visite les vastes pièces de ce manoir du 18e siècle au milieu d’une ancienne plantation de canne à sucre et qui est supposément hanté par la sorcière blanche de Rose Hall, Annie Palmer, qui aurait assassiné trois maris. Frissons garantis lors d’une visite en soirée... aux chandelles !

Les chutes Dunn’s River Falls. Avec ses roches en terrasses, on remonte les 55 mètres de haut de ces chutes avec d’autres grimpeurs en se faisant éclabousser. Plutôt amusant et pas mal de fous rires en vue.

Glistening Waters. Ce phénomène très particulier et spectaculaire est dû à la présence d’un million de micro-organismes qui émettent une lueur lorsqu’ils sont touchés. Il n’existe que quatre endroits au monde où ce phénomène existe.

Galeries marchandes à 10 minutes de l’hôtel. Pour rapporter la fameuse sauce jerk, du rhum et du café. Le café Blue Mountain est considéré comme l’un des meilleurs au monde.

À SAVOIR

L’hôtel est à environ 20 km de l’aéroport. Les clients du Grand Hôtel Rose Hall ont accès aux installations des deux autres hôtels, mais pas l’inverse. Le Rose Hall Beach ne donne pas accès au parc aquatique pour enfants du Rose Hall Suites.