Un exemple de persévérance pour ses élèves

LA POCATIÈRE | Un technicien en éducation spécialisée du Bas-Saint-Laurent aide les jeunes déficients intellectuels et autistes, après avoir failli se retrouver dans une classe avec des personnes ayant une déficience lorsqu’il était au secondaire.

Alors que des enseignants et un directeur de l’époque lui disaient d’abandonner son idée d’aller au cégep, il s’est entêté et il a réussi. Il a aussi obtenu deux certificats universitaires.

« On me disait d’oublier cette possibilité [le cégep]. Ils m’ont dit que je ferais de l’académique jusqu’à 16 ans et qu’ensuite j’irais en stage », a dit Stéphane Hammond.