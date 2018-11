Un rôle sur mesure pour Martin Dubreuil

On l’a souvent vu dans des rôles de méchant ou de cinglé qui ne lui ressemblent pas vraiment. Mais en incarnant le poète marginal Yves Boisvert dans le film À tous ceux qui ne me lisent pas, l’acteur Martin Dubreuil a hérité d’un personnage fascinant et complexe qui semble avoir été créé sur mesure pour lui.

De son propre aveu, Martin Dubreuil­­­ connaissait peu de choses du poète Yves Boisvert avant de recevoir le scénario du film À tous ceux qui ne me lisent pas, premier long métrage du réalisateur Yan Giroux. S’il n’était d’abord pas tout à fait convaincu qu’il était la bonne personne pour jouer à l’écran ce poète méconnu décédé il y a six ans, l’acteur de 46 ans a tout de suite changé d’idée en lisant le scénario.

« Je me suis reconnu au bout dans ce personnage, lance Martin Dubreuil en entrevue au Journal. Les gens qui me connaissent m’ont aussi dit : on dirait que c’est toi. Personnellement, j’ai souvent joué des méchants et je suis un peu tanné de ça. Mais Yves, pour moi, c’est une vraie figure de héros.

« En lisant sur lui, j’ai découvert qu’on avait plusieurs points en commun. Il avait un côté punk, il se tenait dans les bars. Il était frondeur, sans compromis, puriste. En tant qu’artiste, j’ai toujours essayé d’aller au bout de mes idées, d’avoir des principes et de travailler sans faire de compromis. Yves Boisvert, il faisait cela à fond. C’est un bon gars, mais en même temps il est rough, inspirant, charismatique, effronté, tout croche et il n’a pas d’argent. J’ai vécu comme ça une bonne partie de ma vie, jusqu’à ce que je tombe amoureux à 39 ans et que je décide de fonder une famille. »

Un artiste inspirant

Décédé en 2012 à l’âge de 62 ans, Yves Boisvert a consacré toute sa vie à la poésie, mais n’a jamais été reconnu. Il a publié plusieurs recueils de poésie, dont le plus célèbre, Les Chaouins, en 1997.

Inspiré librement de sa vie, À tous ceux qui ne me lisent pas suit donc le personnage d’Yves (Dubreuil), un poète marginal et frondeur qui n’accepte de faire aucun compromis dans son art, quitte à vivre dans la pauvreté. Sa rencontre avec Dyane (Céline Bonnier) et le fils de celle-ci, Marc (Henri Picard), l’incitera à réfléchir à ses choix de vie.

Le scénariste et réalisateur Yan Giroux a bien connu Yves Boisvert quand il était plus jeune. Comme le personnage de Marc dans le film, sa rencontre avec le poète a eu une importance majeure dans sa vie artistique.

« J’ai connu Yves quand j’étais adolescent et que j’écrivais des poèmes, relate Yan Giroux. Je m’étais fait une blonde et sa mère sortait avec Yves à l’époque. En allant chez la mère de ma blonde, j’ai découvert un monde complètement différent du mien : un appartement avec œuvres d’art confrontantes au mur, des livres partout, des notes manuscrites sur la table. C’était un espace romantique très inspirant pour moi et ça m’a donné envie d’écrire encore plus. Yves m’a soutenu par la suite. Il a lu mon premier recueil de poésie et m’a suggéré où l’envoyer. Ensuite, j’ai totalement perdu contact avec lui. Mais il est resté présent comme un modèle d’intégrité et d’artiste qui n’a pas fait de compromis. »

Yan Giroux ne cache pas qu’il s’est donné beaucoup de libertés pour l’écriture d’À tous ceux qui ne me lisent pas. Il insiste sur le fait que son film est une fiction et non une biographie d’Yves Boisvert :

« On prend Yves comme un archétype de ces gens qui donnent leur vie à une cause, explique le cinéaste. On a chacun une vision de ce qu’on voudrait que notre vie soit et on fait des choix qui nous rapprochent ou nous éloignent de nos rêves. J’espère que le film va brasser un peu ça. Ce n’est pas un film pour convaincre les gens de devenir poètes. Mais il va peut-être inciter certaines personnes à se reconnecter avec leur côté artistique. »

Le film À tous ceux qui ne me lisent pas a pris l’affiche hier.