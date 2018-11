Une autre victoire pour les Capitals

Des buts de Brett Connolly et de Tom Wilson en fin de rencontre ont permis aux Capitals de Washington de l’emporter 5 à 3 face aux Rangers et de signer une cinquième victoire consécutive, samedi après-midi, à New York.

Pour les Rangers, il s’agit d’une première défaite en huit matchs à domicile.

Alors que les deux formations étaient à égalité 3 à 3, Connolly a dénoué l’impasse avec son quatrième but de la saison. Wilson a ensuite scellé l’issue de la rencontre en marquant dans un filet désert. De retour d’une suspension de 16 matchs depuis le 13 novembre, Wilson compte neuf points en sept matchs.

Nic Dowd, Jakub Vrana et Alex Ovechkin ont été les autres marqueurs des Capitals, qui évoluaient encore une fois sans Evgeny Kuznetsov et T.J. Oshie. Les deux attaquants ont ainsi manqué un cinquième match consécutif en raison de blessures au haut du corps.

Pour sa part, John Carlson a obtenu trois mentions d’aide pour les visiteurs.

Jimmy Vesey, Brady Skjei et Ryan Strome ont donné la réplique du côté des Rangers.

Devant le filet des Capitals, Pheonix Copley a cédé trois fois sur 30 tirs. À l’autre bout de la patinoire, Alexandar Georgiev a fait face à 27 lancers.