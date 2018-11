Monter à bord du nouveau géant des mers

MIAMI, Floride | En avril 2016, nous vous invitions à découvrir le plus gros navire de croisière au monde, le Harmony of the Seas. Les dimensions impressionnantes de ce géant des mers de la classe Oasis de Royal Caribbean ont pourtant été battues par son navire jumeau, le tout nouveau Symphony of the Seas qui revendique désormais ce titre. Plus encore, ce bateau, le 25e de l’impressionnante flotte du groupe, se veut également le plus animé en mer. Pour vérifier ces prétentions, nous sommes montés à bord.

Photo courtoisie, Royal Caribbean

À peine sorti de sa saison inaugurale en Europe, le Symphony of the Seas était accueilli en grande pompe, le 15 novembre 2018, à son domicile permanent, le tout nouveau Terminal A du port de Miami, le plus grand terminal de croisière aux États-Unis.

Du gros fun et des robots

Idéal pour les voyages multigénérationnels ou les croisières entre amis(e)s, le Symphony of the Seas met l’accent sur les activités en tout genre et pour tous les âges.

Photos courtoisie, Royal Caribbean

Bien malin ou bien grognon, c’est selon, celui qui réussirait à s’ennuyer à bord de ce paquebot ! En fait, on dirait davantage un parc d’attractions flottant qu’un navire de croisière. Carrousel, mini-golf, jeux de laser où l’on affronte des robots, tyroliennes, simulateur de surf, glissades dans des tubes tourbillonnant sur 10 étages, piste de jogging, casino, gymnase aux dimensions spectaculaires, patinoire, murs d’escalade, cocktails préparés par des robots, spectacles sur l’eau, dans les airs ou sur la glace, sans oublier la comédie musicale Hairspray en version abrégée : tout est mis en œuvre pour que jamais, au grand jamais, on ne trouve un passager baillant d’ennui.

Photos courtoisie, Royal Caribbean

Par contre, pour ceux qui rêvent d’une croisière dans le silence, le calme et la tranquillité, ce n’est sans doute pas la meilleure option.

Photo courtoisie, Royal Caribbean

Selon les concepteurs, tout a été pensé pour que chaque passager puisse vivre une journée absolument parfaite, que l’on soit amateur d’émotions fortes ou que l’on désire lézarder sur le sable chaud.

Une application

Afin de réduire le temps d’attente au moment de l’embarquement, une application a été créée. Très efficace, il suffit de la télécharger chez soi, de remplir toutes les informations et d’y ajouter sa photo et son passeport pour une reconnaissance faciale au moment de l’enregistrement. Pendant la croisière, elle permet un accès aux activités, aux menus, de faire son agenda et d’envoyer des messages.

Photo courtoisie, Royal Caribbean

Îles privées

Photos courtoisie, Royal Caribbean

Le Symphony of the Seas s’installe dans les Caraïbes pour y rester. Depuis le 17 novembre, il effectue des croisières de sept nuits en alternance entre les Caraïbes occidentales et orientales, en faisant des arrêts aux deux îles privées de la compagnie : Labadie, en Haïti, et Cococay, aux Bahamas. Cette dernière, qui ne sera disponible qu’en mai 2019, offrira 13 glissades vertigineuses, dont la plus imposante glissade d’eau en Amérique du Nord. On pourra aussi y découvrir le parc aquatique Thrill, et sa piscine de type course à obstacles, et monter dans un ballon pour admirer les eaux bahamiennes du haut des airs.

Une cabine «ultime» unique

En tout, 2759 cabines réparties en différentes catégories (certaines peuvent accueillir jusqu’à huit personnes) sont offertes aux passagers. Mais, parce que sa clientèle se compose majoritairement de familles avec enfants, Royal Caribbean a créé une suite familiale « ultime ».

Photo courtoisie, Royal Caribbean

Imaginée sur deux paliers et peinte de couleurs vives, elle se veut un véritable rêve pour les enfants qui peuvent sauter du lit et s’élancer dans un toboggan pour se rendre à l’étage inférieur où l’on trouve un cinéma privé, un mur Lego, une table de hockey, une machine à popcorn et un balcon avec labyrinthe vertical et bain à remous. Bien entendu, un concierge « Royal Génie » est également prêt à satisfaire les besoins de chacun. S’il faut débourser autour de 45 000 $, ce prix est pour la cabine (410 m2) qui peut loger huit personnes.

Le navire en chiffres

Photos courtoisie, Royal Caribbean

Construit au chantier naval de STX France, à Saint-Nazaire, le Symphony of the Seas fait 362 m de longueur et 65,6 m de largeur. Il peut accueillir 6680 passagers et 2200 membres d’équipage.

On y trouve :

18 ponts

24 ascenseurs

24 jeux d’eau (piscines, surf, piscines à vagues, etc.)

The Abyss, la plus grande glissade en mer (45,72 m au-dessus du niveau de la mer)

23 restaurants, dont 14 de spécialités et plus de 300 différents menus

7 différents quartiers, dont Central Park, un sanctuaire de verdure qui compte 20 700 plantes

Photo courtoisie, Royal Caribbean

Photo courtoisie, Royal Caribbean

Photo courtoisie, Royal Caribbean

À SAVOIR