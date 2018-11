Une première pour Mavrick Bourque

En réalisant son premier tour du chapeau dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Mavrick Bourque a permis aux Cataractes de revenir de l’arrière et de vaincre les Foreurs de Val-d’Or 6 à 4, samedi, à Shawinigan.

La magnifique performance du jeune homme a également permis aux siens de goûter au plaisir de la victoire pour une première fois en 10 parties.

Alors que son équipe tirait de l’arrière 3 à 1 en deuxième période, le natif de Plessisville s’est mis en marche, touchant la cible pour la première fois. Cependant, les Foreurs se sont redonné une priorité de deux buts avant la fin de la période médiane.

Dans l’engagement suivant, Bourque a de nouveau réduit l’écart à un filet, avant de voir Anthony Imbeault niveler la marque. Le héros du jour a ensuite fait bondir les partisans présents au Centre Gervais Auto avec son troisième but. Cette réussite donnait les devants aux Cataractes pour la première fois et s’avéra être le but gagnant.

Les buts des vainqueurs ont été l’œuvre de Jan Drozg et de Jérémy Manseau. Julien Tessier, Ivan Kozlov, Alexandre Couture et Nicolas Ouellet ont été les marqueurs pour les visiteurs.

Devant les filets, Antoine Coulombe a finalement obtenu sa première victoire dans le circuit Courteau, lui qui avait participé à 13 rencontres. Son vis-à-vis, Mathieu Marquis, a pour sa part subi un neuvième revers en 17 sorties.