Vers une revanche?

LAS VEGAS | Les résultats des recettes de la télé à la carte n’ayant pas été dévoilés à chaud pour ce premier duel au sommet, on peut se demander si un événement semblable sera tenté à nouveau dans le futur.

Au fil du premier neuf, les deux golfeurs n’ont pas brillé de tous leurs feux, ce qui a laissé les téléspectateurs sur leur appétit.

Photo AFP

« On espère que ce match a été bien reçu par les amateurs. Je crois que nous avons fourni un aperçu de la façon dont le sport devrait être regardé à l’avenir, a mentionné Lefty. Il faut attendre de savoir si les gens ont aimé. C’était très plaisant pour moi de rivaliser avec Tiger et de miser sur des défis. On ne peut dire pour l’instant si revanche il y aura. »

Selon les réactions sur Twitter, ce match n’a certainement pas fait l’unanimité. La balle sera dans le camp des commanditaires. D’ailleurs, le diffuseur Turner a offert gratuitement le match aux internautes en raison de problèmes avec la plate-forme en ligne B/R Live.