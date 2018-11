Voici quoi porter à votre party de bureau selon votre signe astrologique

Qui dit party de bureau, dit également maux de tête causés par le manque d’inspiration vestimentaire.

Votre party de bureau annuel est l'occasion parfaite de vous montrer sous votre meilleur jour à vos collègues que vous côtoyez au quotidien. Bref, c’est le moment de shiner!

Voici donc, selon votre signe astrologique, ce que vous devriez porter pour votre party de bureau:

Bélier

La fille Bélier n’a pas peur de foncer et de faire des choses qui peuvent être facilement associées aux gars. Elle souhaite briser les barrières du sexisme et de l’injustice.

Pour son party de bureau, elle opte pour le veston oversized, parce que cette pièce va également comme un gant à la gent féminine!

Elle l’agence à une ceinture, des cuissards de cycliste ou tout simplement, à une jupe. Pour les chaussures, elle mise sur une jolie paire d’escarpins ou des bottes cuissardes.

Taureau

Même si la Taureau sait clairement ce qu’elle veut, elle préfère rester dans l’ombre que d’oser des paillettes too much. Elle aime tout ce qui est de qualité et ne tripe vraiment pas sur le flafla cheap.

Elle compte d’innombrables petites robes noires, alors elle optera pour une de celles-ci dans le temps des Fêtes.

Gémeaux

La fille Gémeaux est élégante en tout temps, alors il est logique pour elle d’y aller avec un ensemble chic.

Pour son party de bureau, elle s’arme d’une jolie combinaison cintrée qu’elle agence avec des escarpins et un sac à main.

Cancer

La fille Cancer est féminine, mais n’aime vraiment pas attirer l’attention sur elle. Elle est dotée d’une grande générosité, sensibilité et un côté plutôt maternel.

Pour les festivités, elle choisit une petite robe simple, mais mignonne. En satin ou en dentelle, l’important pour la Cancer est de se sentir belle pour une des rares fois de l’année où elle ne fait pas passer son style avant d’autres responsabilités.

Lion

Ce n’est pas un secret pour personne, la fille Lion aime être le centre de l’attention et éblouir les gens. Elle a un côté star très prononcé et n’a pas peur de jouer dans l’extravagance.

Pour ses partys du temps des Fêtes, elle misera sans contredit sur des vêtements dorés et à paillettes. Une robe, une jupe ou un tailleur, peu importe, l'important c'est qu'elle attire l’attention!



Vierge

La Vierge est organisée, discrète et ordonnée. Elle aime organiser les évènements, mais ne cherche pas à être la vedette de la soirée.

Comme elle mettra tous les efforts pour que le party soit le meilleur, elle misera sur une tenue classique. Elle opte donc pour un ensemble efficace, soit une chemise à motifs et un joli pantalon cintré.

Balance

La Balance est mystérieuse et inaccessible. Même si sa confiance en soi n’est pas toujours à son comble, elle ne le laisse pas paraître et n’a pas peur d’oser être sexy, sans être provocatrice.

Que ce soit un décolleté ou un dos complètement ouvert, elle fera tourner toutes les têtes!

Scorpion

La fille Scorpion déborde d’énergie et est dotée d’un charisme incomparable. Elle n’a pas peur de dire ce qu’elle pense, ce qui peut en agacer plusieurs.

Pour les Fêtes, elle mise sur un haut plutôt simple, mais une jupe ou un pantalon qui attire l’attention.

Sagittaire

La Sagittaire est une femme de cœur, optimiste et sincère. Elle est indépendante et joue souvent sur la ligne des limites imposées par l’autorité.

Pour elle, il n’y a pas vraiment de règles pour une tenue de Noël. Elle choisit donc un look qu’elle aime et délaisse les paillettes.

Pourquoi pas un tailleur ou une combinaison d’une couleur «punchée»? Les options sont innombrables!

Capricorne

La fille Capricorne projette beaucoup d’assurance, mais elle une éternelle dépendante affective. Au travail, elle est très professionnelle et exigeante.

Pour elle, un party de bureau n’est pas l’occasion d'exagérer. Elle porte donc des éléments festifs, mais à très petite dose. Elle choisit de porter un ensemble monochrome noir.

Verseau

La Verseau n’a pas peur de provoquer et ne se soumet pas aux normes. Elle ressent souvent le besoin de montrer aux gens qu’elle n’est pas comme les autres.

Le party de bureau est donc l’occasion parfaite pour se démarquer. Elle opte pour ensemble asymétrique à motifs et/ou texturé. Le paquet quoi!

Poissons

La fille Poissons est créative, artistique et rêveuse. Elle se laisse souvent bercer par les tendances et en mode, c’est la même chose. Elle ne garde jamais bien longtemps le même style.

Cette année, elle ira avec une des tendances de l’heure : le léopard, qu’elle portera en robe, agencée à des cuissardes et un petit sac à main.



