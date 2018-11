ROY, Estelle, fdls

(Sr Rachel de l'Immaculée)



À Montréal, le 22 novembre 2018, est décédée, à l'âge de 89 ans, dont 64 ans de vie religieuse, Sr Estelle Roy, Fille de la Sagesse. Née à Rivière-Verte, Nouveau-Brunswick, elle était la fille de feu Xavier Roy et de feu Anna Martin.Sr Estelle a débuté ses premières années de vie religieuse dans la province d'Ontario, dans des services variés. Après consultation et discernement, elle s'est ensuite orientée vers la province de Québec. À la suite d'un temps de formation, ont débuté pour Estelle, 32 belles années de service comme aide-infirmière. Avec bonheur et bienveillance, c'est à l'hôpital Ste-Justine qu'elle exercera ce ministère le plus longtemps. Elle sera, d'ailleurs, la dernière Fille de la Sagesse à quitter Ste-Justine où la Congrégation a oeuvré plus de 80 ans.Outre ses consoeurs, Filles de la Sagesse, Sr Estelle Roy laisse dans le deuil ses soeurs: Thérèse, Donata, Corrine, Jeannine et Yvette; ses frères: Maurille et Ernest, ainsi que d'autres proches, neveux, nièces, ami-e-s.La dépouille sera exposée le mardi, 27 novembre 2018, à compter de 14h30, à la5655, rue De Salaberry, MontréalUn rassemblement de prières aura lieu le soir même à 19h30.Les funérailles seront célébrées le mercredi 28 novembre, à 10h en la chapelle du même endroit. L'inhumation suivra au cimetière de Dorval, paroisse La Présentation de la Sainte-Vierge, 655, ave de l'Église, Dorval, Qc.