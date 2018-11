Cancer du sein : remplacer six semaines de radiothérapie par seulement une minute

NICE – Des chercheurs français ont développé une technique qui pourrait révolutionner le traitement de certains cancers du sein en recourant à une seule minute de radiothérapie, plutôt qu'à six semaines comme c'est habituellement le cas.

Selon ce qu'a rapporté le magazine «Sciences et Avenir», cette prouesse médicale est rendue possible grâce à un nouvel appareil, le Papillon +, développé au Centre Antoine Lacassagne de Nice.

Grâce à cet appareil, il est maintenant possible de réaliser une chirurgie pour retirer une masse cancéreuse au sein, avant d'irradier la zone pour prévenir l'apparition d'une nouvelle tumeur. Le Papillon + permet de réaliser la radiothérapie en moins d'une minute, dès l'opération terminée, alors que la patiente est encore endormie.

La première patiente à bénéficier de ce traitement, Suzanne, une femme de 65 ans, a été opérée à la fin octobre. Endormie en début de matinée, elle était de retour dans sa chambre à midi et quittait l'hôpital en après-midi.

«J'étais en forme dès le soir même, a raconté la patiente au «Nice-Matin». Lorsque mon chirurgien m'a proposé de participer à ce protocole, j'ai spontanément dit oui. J'avais confiance en lui et il m'a bien expliqué que je remplissais tous les critères de sélection.»

Ce traitement sera toutefois réservé aux petites tumeurs et vise surtout à traiter les femmes de 70 ans et plus, ce qui représenterait environ 10 % des cancers du sein. Un total de 46 femmes devront traverser l'essai clinique, qui devrait se conclure en 2019, avant que la nouvelle démarche soit homologuée.