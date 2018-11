C’est arrivé la semaine du 25 novembre

25 novembre

Jour de la Sainte-Catherine, martyre chrétienne du 4e siècle et patronne des jeunes filles célibataires. « Coiffer la Catherine » désignait autrefois les célibataires de 25 ans, alors qualifiées de « vieilles filles ». La journée est traditionnellement célébrée par la fabrication d’un bonbon mou à base de mélasse.

26 novembre 1949

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, VM94-Z551-04.

Conquête de la coupe Grey par les Alouettes de Montréal à leur quatrième année d’existence. L’équipe remporte sa première coupe Grey face aux Stampeders de Calgary par la marque de 28-15. Les Alouettes portent leur nom en souvenir du premier escadron canadien-français de l’armée de l’air, le 425, ainsi nommé en raison de la ténacité et des capacités de haute voltige de cet oiseau français. L’équipe remportera la coupe Grey à plusieurs autres reprises dans les années 1970, puis dans les années 2000.

27 novembre 1861

Photo courtoisie, Société de transport de Montréal, 1-861-006.

Montréal voit ses premiers tramways transporter des passagers. À l’époque, il s’agit de tramways hippomobiles, soit des wagons qui roulent bien sur des rails, mais tirés par des chevaux. En effet, un cheval coûte cher et peu de citadins peuvent s’en procurer un. Le transport en commun qui commence permet de se déplacer rapidement sur la rue Notre-Dame sans user ses semelles : une grande nouveauté ! L’hiver, le service est maintenu, mais les voitures sont équipées de patins pour mieux glisser sur la neige. Le service est vite populaire et de nouvelles lignes sont bientôt tracées.

28 novembre 1944

Au marché Saint-Jacques, à Montréal, 3000 manifestants dénoncent la conscription militaire obligatoire lors de la Seconde Guerre mondiale. On note du vandalisme, des dégâts et une arrestation.

29 novembre 1965

Inauguration de la plus puissante ligne à haute tension du monde. Elle fait 735 000 volts, se trouve au Québec et relie la Manicouagan et Montréal.

30 novembre 1987

À Montréal, le boulevard Dorchester est officiellement rebaptisé boulevard René-Lévesque, suite au décès de l’ancien premier ministre du Québec. Le changement effectif de la signalisation se fera quelques mois plus tard.

1er décembre 1947

À Paris, le roman Bonheur d’occasion de la Franco-Manitobaine Gabrielle Roy reçoit le prestigieux prix littéraire Fémina. Le roman dépeint la vie ouvrière dans Saint-Henri.