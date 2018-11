Coupe Davis: Cilic offre un deuxième sacre à la Croatie

La Croatie s’est offert la deuxième Coupe Davis de son histoire en battant la France 3-1 grâce au point décisif apporté par son N.1 Marin Cilic, vainqueur de Lucas Pouille en trois sets (7-6 (7/3), 6-3, 6-3) dans le quatrième match, dimanche à Lille.

Pour la dernière Coupe Davis dans son format traditionnel avant un changement radical de la compétition par équipes plus que centenaire dès 2019, la France passe à côté d’un doublé. Le premier sacre de la Croatie remontait à 2005.

Les Français n’ont pas pesé bien lourd face aux Croates, forts de deux joueurs du top 15, Cilic, N.7 mondial, et Borna Coric, 12e au bout de la meilleure saison de sa carrière, à 22 ans. En simple, ceux-ci n’ont pas perdu le moindre set, ni même un seul jeu de service.

Samedi, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert leur avaient offert un sursis en remportant le double aux dépens de la paire Mate Pavic/Ivan Dodig (6-4, 6-4, 3-6, 7-6 (7/3)).

Mais vendredi, Coric et Cilic avaient commencé fort en dominant respectivement, en trois sets, Jérémy Chardy (6-2, 7-5, 6-4) et Jo-Wilfried Tsonga (6-3, 7-5, 6-4).

Et dimanche, Cilic (30 ans), qui s’était effondré en finale il y a deux ans à Zagreb dans la même situation, alors qu’il menait deux sets à zéro face à l’Argentin Juan Martin Del Potro, a su maîtriser ses nerfs sur la terre battue lilloise.

Dès 2019, la Coupe Davis ne se disputera plus selon son format traditionnel, mais se concentrera autour d’une semaine de compétition réunissant dix-huit nations, fin novembre sauf rebondissement, à Madrid.

« Un week-end de rêve »

Marin Cilic, vainqueur du match décisif pour la Croatie: « C’est juste un week-end de rêve, nous rêvions tous de jouer aussi bien tout le week-end. On n’a même pas concédé un service (en simple), ça montre à quel point on a bien joué. Mais Lucas (Pouille) a été vraiment bon aujourd’hui, ça a été difficile. Il a fallu que je sois au meilleur niveau. Je suis incroyablement fier de l’équipe et de la façon dont on a joué.»