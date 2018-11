Cyber lundi: s’équiper pour changer son huile soi-même

Quoi de plus ennuyeux que de prendre un rendez-vous pour changer l’huile de son moteur et payer pour une tâche accessible et simple?

Une fois bien équipé, il ne suffit que de quelques minutes et le tour est joué!

Surélever sa voiture

D’abord, la voiture doit être surélevée à l’aide d’un cric pouvant supporter minimalement le poids de votre véhicule. Si vous conduisez une berline de taille moyenne, un cric de 3 tonnes fera amplement l’affaire et il vous laissera l’espace nécessaire pour atteindre le réservoir d’huile.

Prenez note qu’il n’est pas toujours nécessaire d’élever la voiture pour atteindre ledit boulon. Mais si vous élevez la voiture, vous serez sans aucun doute plus confortable pour atteindre le réservoir en toute sécurité. Maintenant, il faut vider l’huile.

Vider l’huile

Une fois installé confortablement sous la voiture, vous devrez dévisser le boulon au bas du réservoir et laisser couler l’huile dans un récipient prévu à cet effet. Assurez-vous de bien positionner le réceptacle avant d’ouvrir la valve!

Une fois le réservoir vide, vous pourrez fermer le tout et sortir du dessous du véhicule. Il ne vous restera qu’à remplir le réservoir d’une huile neuve et propre de la quantité suggérée par le manufacturier et le tour est joué. N’oubliez pas de vérifier l’état de vos filtres.

Laver

Ce qui rebute parfois les automobilistes de faire leur propre changement d’huile, c’est la vidange de l’huile usagée. Pour des raisons environnementales, on doit s’assurer de déposer l’huile à moteur à un point de dépôt enregistré par la Société de Gestion des Huiles Usagées (SOGHU).

Cela dit, si vous êtes père ou mère d’une grande famille et que vous faites votre propre changement d’huile, il y a fort à parier que vous ferez également celui de votre partenaire de vie ainsi que celui du reste de la famille. Il ne suffit que de se réserver une chaudière vide et elle sera remplie dans le temps de le dire!