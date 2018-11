Cyber lundi: voici les plus grandes aubaines sur des coffrets de disques!

C’est un refrain connu: plus personne n’achète de disques... ou presque.

En fait, les fans de country, eux, en raffolent toujours.

Et il y a évidemment les collectionneurs de vinyles.

Bref, si l’objet entourant la musique est beau, il y a de bonnes chances qu’il stimule les ventes.

D’où l’idée de «magasiner» des coffrets de disques qui sont offerts au rabais tout spécialement pour le Cyber lundi.

Comme ça, pour répondre à la question «Avais-tu vraiment besoin d’un énième coffret de disques pour ta collection?», vous pourrez rétorquer «Non, mais c’était en spécial. Alors, t’sais...»

Bonne chance!

Un coffret de chansons de Noël des Beatles

On commence sur les chapeaux de roues avec une compilation de matériel rare du Fab Four.

En effet, la majorité des enregistrements de ce coffret étaient — jusqu’à tout récemment — connus que des membres du fan club des Beatles, car il s’agit de souhaits des Fêtes de John, Paul, Ringo et George enregistrés pour leurs plus grands admirateurs.

Bref, si vous connaissez quelqu’un qui aime autant les quatre garçons dans le vent que fêter Noël avec passion, vous tenez de quoi ici!

Un coffret de 7 disques pour souligner le 25e anniversaire d’Exile in Guyville de Liz Phair

Œuvre phare du rock féministe des années 90, Exile In Guyville a eu droit au traitement royal pour son 25e anniversaire: un coffret de sept disques — contenant des pièces rares en extra — ainsi qu’un livre racontant l’histoire de l’œuvre.

Un bon classique à avoir dans sa discothèque... si ce n'est pas déjà fait!

Une édition très spéciale du premier album des Ramones

Pour souligner le 40e anniversaire de cette œuvre culte, Rhino Records a produit cette édition spéciale tenant sur cinq disques où on y retrouve un concert du groupe ainsi qu’un mix mono du LP (ce que le groupe désirait à ses débuts), une nouvelle version de l’œuvre originale (revue par le producteur de l’époque) ainsi que des pièces rares.

En prime, un livre! Yé!

Un coffret des albums studio de Janis Joplin

En parlant d’œuvres phares, voici un autre bel objet: un coffret rassemblant les albums studio de Janis Joplin.

Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore d’œuvres de la grande dame dans leur collection, voici une chance de rectifier le tir.

En plus, c’est accessoire, mais bon: c’est un bel objet. Ça va bien paraître sur une tablette près de votre chaîne stéréo!

Une version de 5 albums de The Book Of Secrets de Loreena McKennitt

Disons, t’sais, disons que vous êtes fortunés et que vous aimez faire des cadeaux folichons, voici donc: un coffret de 5 albums — dont un qui contient, essentiellement, que des remix — pour célébrer The Book Of Secrets de Loreena McKennitt.

La face de la personne qui recevra ce coffret et qui vous demandera — les yeux écarquillés — «Pourquoi? Mais pourquoi?» vaudra sûrement autant que le coût de cet item.

PS: Pour les fans de Mme McKennitt, on s’excuse. C’est juste une blague. Mais bon, vous êtes des admirateurs de Loreena McKennitt. Il faut avoir la couenne dure — et un certain sens de l’humour — pour aller aussi loin dans son appréciation de l’artiste!

The Astonishing de Dream Theater en version coffret de 4 disques

Sur cet album paru en 2016, le groupe culte s’est diablement fait plaisir: il y propose une œuvre concept (la deuxième en carrière pour Dream Theater... et le premier à s’inspirer autant de Games Of Throne et Star Wars) et s’appuie sur un orchestre à cordes ainsi qu’une chorale recrutés pour l’occasion.

La trame sonore du documentaire Long Strange Trip sur The Grateful Dead en coffret de six disques

Les inconditionnels du fameux groupe ont déjà sûrement la plupart de ces chansons dans leurs collections, mais ce qui rend Long Strange Trip «spécial» auprès de ceux-ci, c’est qu’on y retrouve des versions inédites de classiques de la bande de Jerry Garcia.

Est-ce qu’ils vont craquer maintenant que le coffret se trouve dans la section «spéciaux du Cyber lundi» d’Amazon? À suivre!