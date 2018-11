Des disques d’or dans les toilettes

Ginette Reno a reçu tellement de disques d’or ou de platine qu’elle a cessé depuis longtemps de les compter. Ça ne l’empêche pas de savourer pleinement celui en or reçu pour marquer la vente de 40 000 exemplaires de son dernier album, À jamais.

« C’est toujours une profonde satisfaction. Ça me fait chaud au cœur parce que c’est le public », dit-elle.

Les fans de celle qu’on peut à juste titre classer parmi les trois plus grandes chanteuses de l’histoire du Québec sont donc toujours au rendez-vous et Ginette Reno demeure bien en vogue. Quand on lui a parlé, vendredi, elle venait de quitter le plateau de l’émission Deux filles le matin. La veille, on lui avait fait la surprise en lui remettant son disque d’or pendant l’enregistrement de Tout le monde en parle.

Comment expliquer que son public soit encore fidèle au rendez-vous ? « En toute humilité, avance-t-elle en insistant sur le mot humilité, je leur donne toujours de la qualité. Les gens savent que les chansons sont magnifiques et À jamais est un grand album ».

Jusque dans la salle de bains

Ce disque d’or rejoindra tous les autres accrochés çà et là dans la maison de Ginette Reno.

« J’en ai peut-être une vingtaine », dit celle qui se souvient d’une époque où ses murs étaient tapissés de ses récompenses.

« Mon passage était rempli et j’en mettais beaucoup dans les toilettes. » Dans les toilettes ? « Ben oui, je trouvais que c’était la meilleure place pour que le monde les voie. Tu t’assois et tu dis : “Tiens, un disque d’or !” »

Une tournée en 2019

En attendant de décider dans quelle pièce se retrouvera sa plus récente récompense, Ginette Reno enchaînera encore les entrevues avant de prendre des vacances bien méritées et nécessaires puisqu’elle envisage de partir en tournée en 2019.

« Il faut que je chante mes tounes. Je ne peux pas juste les avoir enregistrées », dit-elle en désignant les chansons d’À jamais.