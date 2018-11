Des petits cocos bien au chaud

1. De style aviateur, ce chapeau fait de nylon imperméable, doublé de polar et de fourrure synthétique (loup ou renard), gardera la tête et les oreilles de votre enfant bien au chaud cet hiver. 38,95 $, tirigolo.com

2. Chapska de couleur argent avec détails en sherpa et cordons ornés de pompons. 39,95 $, sourismini.com

3. Casquette doublée grise avec cache-oreilles, cordons d’attache, visière plate et un élastique à l’arrière. 28,95 $, sourismini.com

4. Chapska au motif jacquard dans les tons de bleu, avec doublure de sherpa, pompon et pampilles aux extrémités des cordons qui peuvent aussi s’attacher au-dessus de la tête. 29,95 $, sourismini.com

5. Chapeau en polar avec oreilles d’ours et pompon en fourrure synthétique (nouveau-né à 24 mois) qui cache même le petit cou. 28,95 $, tirigolo.com

6. Tuque décorée du pompon de votre choix 34,99 $ et confortable cache-cou 21,99 $ tous deux doublés d’un polar très doux pour le visage et assortis aux jambières réversibles 34,99 $, loxlion.com

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co

7. Cagoule évolutive Lox Lion en bambou à l’extérieur et en micro polar à l’intérieur, ajustable à la taille de la tête de l’enfant, dotée d’un cache-cou et ornée d’un pompon amovible. 37,99 $, loxlion.com

8. Cache-cou tubulaire Rage de Bula, combinant la microfibre extensible et la laine polaire, avec lequel l’enfant peut se créer un bandeau isolant, un passe-montagne ou un couvre-chef. 18 $, mec.ca

10. Gants en polar pour les journées plus clémentes, avec poignets élastiques et possibilité de couvrir le bout des doigts. 6,98 $, aubainerie.com

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co

12. Mitaines Montana Gore-Tex de The North Face, chaudes, imperméables et respirantes, avec poignet pare-neige, isolant synthétique léger et paume en cuire synthétique durable. 59,99 $, mec.ca