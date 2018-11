Du moyen et du très bon

Je m’étais promis de ne pas parler du livre de Fred Dubé, dont le titre me semblait inutilement provocateur.

De plus, s’attaquer aux têtes de Turc habituelles, Martineau, Mathieu Bock-Côté, Céline et René, Lise Dion, Véro, le Centre Vidéotron, Le Journal de Montréal et tutti quanti me semblait d’une facilité extrême. Quand on tape toujours sur les mêmes clous, on finit par taper dans le vide. Et puis ça fait un peu poseur. La pièce est connue. Premier acte : Je m’en prends à à peu près tout ce qui bouge et grenouille en des termes plutôt grivois, parce que je me suis donné « pour objectif de faire chier tout le monde ». Deuxième acte : On m’attaque et m’accuse de vulgarité. Troisième acte : Je deviens aussitôt une victime de la liberté d’expression. On a déjà joué cette pièce maintes fois.

Finalement, je me suis laissé tenter. Oui, c’est vrai, ça ressemble à du François Avard, qui d’ailleurs en rédige la préface, le Avard des Bougons et des chroniques trash dans le défunt hebdomadaire Ici.

Est-ce un livre rigolo écrit par un humoriste ? Très peu, à mon avis. On y rit jaune ou noir, mais tout le monde y goûte. Ainsi, à l’approche des Fêtes, les organisateurs de La grande guignolée des médias ne verront plus leur geste philanthropique de la même manière. C’est l’occasion rêvée pour les riches de se déculpabiliser, affirme Dubé. Rien de bien nouveau puisque c’est un refrain qu’on entonne tous les ans. Mais allez demander aux gens qui font la file à Moisson Montréal ce qu’ils en pensent et ils vous diront qu’ils sont bien contents de pouvoir recevoir une telle aide. Bien sûr, ce n’est pas avec ces dons qu’on va éliminer la pauvreté. Aucun donateur, à ce que je sache, ne pense détenir, par de tels gestes, la solution à la pauvreté.

Les « propriétaires de blocs, cette race inhumaine », sont aussi vilipendés. Dubé distingue deux types de proprios. Le vieux riche qui n’a pas vraiment besoin du loyer mensuel, et l’autre, « le jeune travailleur autonome », appartenant à « la classe ambitieuse » qui a acheté quelques condos dans le but de les rénover puis d’augmenter les loyers, dut-il expulser ses locataires légalement. Un bon moyen d’assurer sa retraite. Ce monsieur se targue d’être progressiste, « il se déplace à vélo, vote Québec solidaire au provincial et libéral au fédéral, manifeste pour la gratuité scolaire, lance des deux piasses aux clodos, boit du lait d’amande, mange du kale et fait du yoga le samedi avant son 5 à 7 cocaïne dans une microbrasserie indépendante ». Un portrait-robot hyperréaliste de ce propriétaire engagé qui prône « une certaine forme de simplicité volontaire dans les biens matériels [et qui] ne mettra jamais les pieds au Walmart ». On en connaît tous un dans notre voisinage, n’est-ce pas ?

Mesquin

Les vedettes et autres grosses pointures de la télévision ne sont pas épargnées. Le gala Artis devient un « concentré de disgrâce » où certains artistes incarnent « la vacuité en costard ». Mais s’en prendre en termes violents à des comédiens qui tentent de gagner leur maigre pitance – l’humoriste affirme qu’ils engraissent leur portefeuille d’argent sale – en jouant du mieux qu’ils peuvent les rôles pour lesquels ils sont payés me semble bien mesquin. Les artistes seraient coupables de « compromissions mortifères » et il les compare à des bousiers, à de dangereux sidatiques, à des pirates pillards, à des poules pas de tête, etc.

Est-ce vraiment drôle et utile d’opposer René Angélil, venu civiliser « les sauvages de la tribu du Bas-Canada », au poète Gaston Miron ou au romancier Réjean Ducharme pour déplorer ensuite notre manque de culture ?

Le meilleur arrive vers la fin. Fred Dubé décrypte joyeusement le jeu faussement irrévérencieux des animateurs de l’émission Radio-Canadienne La soirée est encore jeune. Sa description de ces « comiques nantis » est un véritable morceau d’anthologie tout comme les courts textes intitulés Irréprochable, La tribu sauvage et Citoyen du monde. Ne serait-ce que pour ces derniers textes, cet ouvrage mérite d’être lu. Du Fred Dubé à son meilleur.