Enfin un peu de répit pour les automobilistes

Le prix de l’essence à la pompe a atteint un creux inégalé en plus d’un an dans plusieurs régions du Québec. Au point que de nombreux automobilistes pouvaient dimanche faire le plein pour moins de 1,10 $ le litre.

« Peut-être des sorties au restaurant avec la famille et les amis, détaille ce trentenaire qui travaille comme ingénieur dans une entreprise de spiritueux. Je n’avais pas budgété cet argent, donc je considère ça comme un bonus. »

« On ne peut pas dire [que] c’est une aubaine, mais ce n’est quand même pas si mal. On retourne à ce qu’on voyait à la fin 2017 », observe Pierre-Olivier Fortin, porte-parole de CAA-Québec.

Offre et demande

Plusieurs facteurs font fluctuer le cours du pétrole et donc le prix à la pompe. La demande moins grande à cette période de l’année ainsi que la valeur relativement faible du baril de pétrole sont ceux que mentionnet Pierre-Olivier Fortin.

Le prix du baril de Brent a chuté de plus de 25 $ depuis le début du mois d’octobre, alors qu’il se négociait à 59,28 $ dimanche. En octobre, les prix tournaient autour de 1,30 $ le litre. Depuis, on a remarqué une baisse de 11 ¢ à Mont­réal, de 14 ¢ le litre à Québec et de 19 ¢ à Saguenay, selon les données du site GasBuddy.