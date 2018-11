Fin du calvaire pour les Browns

Il n’y a plus de doute possible, c’est fini la misère chez les Browns, eux qui viennent même de réussir ce qu’ils étaient incapables de faire depuis plus de trois ans : gagner un match sur la route.

Incroyable, mais vrai, en battant les Bengals par 35-20 à Cincinnati, les Browns ont remporté un match à l’étranger pour la première fois depuis le 11 octobre 2015. Cette série noire de 25 matchs s’avérait la deuxième plus longue dans l’histoire de la ligue après celle des Lions de Detroit, qui conservent la palme de la médiocrité sur la route avec 26 revers de suite, de 2007 à 2010.

Mieux encore, les Browns ont remporté leurs deux derniers matchs, eux qui n’avaient pas signé deux gains de suite à leurs 64 dernières tentatives. Ils ont tonné pour 28 points en première demie, leur plus haut total en une demie depuis 1991 !

Baker Mayfield a été solide dans la victoire avec quatre passes de touché et tout indique que l’air a été purifié depuis le congédiement de l’entraîneur-chef Hue Jackson et du coordonnateur offensif Todd Haley. Les deux hommes n’arrivaient pas à travailler ensemble et leurs ego ont certainement nui au développement d’une jeune attaque qui semble s’épanouir depuis.

Progrès majeurs

En effet, sous la férule de Jackson et Haley, l’attaque stagnait avec 342 verges et 21,1 points par match. Lors des trois dernières parties, le nouveau coordonnateur Freddie Kitchens a rendu Mayfield confortable, au point où l’attaque gagne en moyenne 386 verges et produit 28 points par rencontre.

Face aux Bengals, Mayfield a complété des passes à huit receveurs différents. Le jeu aérien est devenu plus diversifié et tous sont appelés à contribuer.

Depuis le grand coup de balai, Mayfield complète 73,9 % de ses passes. Sous les ordres du tandem Jackson/Haley, ce taux s’élevait à seulement 58,3 %.

Les Browns ont vécu un interminable calvaire, mais les jours sombres sont assurément derrière eux. Pour vrai de vrai, cette fois !

Les Bengals, de leur côté, auraient intérêt à prendre note de l’effet du changement d’entraîneur chez leur rival de division. Car à Cincinnati, il est de plus en plus clair que Marvin Lewis prêche dans le désert.

Les Bengals sont en implosion avec cinq défaites à leurs six derniers matchs avec une défensive qui joue de façon honteuse semaine après semaine.

Des blessés

Cette organisation, trop souvent chiche, continue de s’accrocher à Lewis, qui n’a jamais su instaurer discipline et imputabilité au sein de ses troupes. Vrai, il a su les amener cinq années de suite en séries, de 2011 à 2015, du jamais-vu dans l’histoire de la franchise éprouvée. Ce fait d’armes ne justifie toutefois pas son incompréhensible sécurité d’emploi actuelle.

Il y a bien sûr quelques blessés de marque chez les Bengals, notamment Dre Kirkpatrick et AJ Green, mais il y a quand même trop de talent dans cette équipe pour qu’elle s’effondre de la sorte. La défaite face aux Browns les éloigne un peu plus du dernier billet disponible pour les séries. Après un départ canon de 4-1, c’est déplorable.

Gagnants

Baker Mayfield

Le quart-arrière des Browns a non seulement lancé quatre passes de touché, mais il s’améliore de semaine en semaine en termes de lecture de jeu. Pour la première fois depuis 2009 dans cette équipe, quatre receveurs différents ont inscrit des touchés.

Les Seahawks

C’est une énorme victoire que les Seahawks ont remportée face aux Panthers. Cette équipe n’a pas eu de cadeau du point de vue du calendrier depuis un mois (Rams, Chargers, Packers, Panthers) et se bat tout de même pour une place en séries.

Sony Michel

Le porteur recrue a été le moteur de l’attaque des Patriots avec 133 verges au sol, plus belle récolte pour un porteur de l’équipe depuis les 201 verges de l’immortel Jonas Gray, en 2014. Il a fait fi de la douleur et inspiré les siens.

Christian McCaffrey

On souligne rarement parmi les gagnants les exploits d’un joueur dans une cause perdante, mais dans le cas de McCaffrey, pas le choix ! Le porteur des Panthers a tout fait pour aider la cause des siens avec 125 verges au sol, 112 par la passe et deux touchés.

Philip Rivers

Le vétéran quart-arrière des Chargers a établi un record en complétant 96,6 % de ses passes, soit 28 passes complétées en 29 tentatives. Il a complété 25 passes de suite, ce qui s’avère aussi un record. Grosse journée au bureau !

Perdants

Jalen Ramsey

Il y a vraiment pire que Jalen Ramsey chez les Jaguars (lire Blake Bortles). Sauf que le demi de coin devrait y penser deux fois avant de traiter les joueurs des Bills de « déchets ». Faudrait d’abord regarder dans son propre vestiaire si les ordures y sont...

Les Panthers

C’est une troisième défaite de suite pour les Panthers, qui semblaient pourtant en parfait contrôle avec une fiche enviable de 6-2 avant que le désastre frappe. Le confort est éphémère dans la NFL.

Les Giants

Les Giants ont offert une bataille très honnête aux Eagles, mais comment expliquer que le porteur Saquon Barkley n’ait touché que quatre fois au ballon en deuxième demie, lui qui a montré une ronflante moyenne de 7,8 verges par course ?

Les Steelers

La défaite face aux Broncos fait très mal puisque les Steelers retombent derrière les Patriots dans la course aux séries au sein de la conférence américaine. Ben Roethlisberger a pris une décision horrible en fin de match dans la zone des buts.

Les Dolphins

Ils ont échappé une avance de 10 points au quatrième quart et même le retour de Ryan Tannehill n’a pas suffi. Difficile de voir comment les Dolphins vont freiner leur descente.

5 jeux de la semaine

Photo AFP

1. Acrobatique Chris Carson

Si le porteur des Seahawks, Chris Carson, ne réussit pas dans la NFL au bout de quelques années, il pourra toujours se rabattre sur la gymnastique. Sur une course face aux Panthers, il a sauté par-dessus le maraudeur Eric Reid, geste qui s’est littéralement transformé en saut périlleux ! Tous les moyens sont bons pour gagner quelques verges additionnelles.

2. Tout un retour !

Quand l’attaque des Ravens peinait à fonctionner en première demie face aux Raiders, Cyrus Jones a pris les choses en main avec un touché sur un retour de botté de dégagement de 70 verges. Il n’y avait pas eu de touché sur un retour de dégagement dans la ligue depuis la semaine 5.

3. Bonjour, coach Jackson !

Le maraudeur des Browns Damarious Randall s’est fait remarquer davantage pour ce qu’il a fait après son interception que pour le gros jeu comme tel. Randall s’est tout de suite dirigé vers le banc des Bengals afin de remettre sarcastiquement le ballon à son ancien entraîneur-chef Hue Jackson. Il n’y a pas beaucoup d’amour chez les Browns pour le pilote déchu qui a joint les rangs ennemis.

4. L’attrapé de la semaine

Quand Derek Carr rate sa passe, pas de problème, il y a Jared Cook ! L’ailier rapproché a réussi l’un des plus improbables attrapés de la saison en appliquant les freins, puis en pivotant pour saisir le ballon à une main en demeurant tout juste en jeu. Les Raiders sont rarement dans les faits saillants, mais c’en était tout un !

5. Interception fatale

À la porte des buts en fin de match pour tenter de niveler la marque face aux Broncos, les Steelers se sont butés au plaqueur Shelby Harris, qui a surpris Ben Roethlisberger en reculant en couverture de passe. Moment parfait pour réaliser sa première interception en carrière. Les Broncos viennent de battre les Chargers et les Steelers et n’ont pas dit leur dernier mot.