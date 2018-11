Homme-orchestre qui nous fait rire et chanter pendant plus de 60 ans, d’abord avec Les Jérolas, puis en solo, Jean Lapointe a enregistré une vingtaine d’albums, joué dans une vingtaine de films et presque autant de téléséries. Ses chansons Mon oncle Edmond, Si on chantait ensemble, Tu jongles avec ma vie et C’est dans les chansons resteront à jamais gravées dans la mémoire collective des Québécois.

Quels souvenirs gardez-vous de votre carrière, alors que vous étiez au sommet de la popularité ?

Un moment qui m’a rempli de bonheur est la première de mon spectacle à la salle Maisonneuve de la Place des arts en 1976. Mon impresario de l’époque, Guy Latraverse, m’avait booké pour le week-end, mais tout de suite à l’entracte, en voyant la réaction du public, il est allé réserver douze jours additionnels. C’était la joie totale, parce que c’est là que tout a démarré pour ma carrière solo. J’avais écrit des chansons et des sketches comiques avec Gilles Richer et Marcel Lefebvre, deux amis bourrés de talent sans qui je n’aurais jamais eu la carrière que j’ai eue.

Et, ça fonctionnait !

Photo d’archives, John Taylor

Parlez-nous d’un autre moment marquant ?

Je n’oublierai jamais ma série de spectacles à la salle Bobino à Paris. Mon attaché de presse m’avait dit : « Il y a une critique importante, et c’est celle du Canard enchaîné. Si le Canard enchaîné vous descend, on va tout simplement travailler dans le vent. Et la critique a été dithyrambique. C’était formidable. Peu de temps après, le directeur de l’Olympia est venu me voir au Bobino et il m’a engagé pour deux semaines !

Photo d’archives

Dans quelles circonstances avez-vous ralenti le rythme ?

J’ai été comblé. Tout ça a duré au moins jusqu’en 1990. Je crois que grâce à la Maison et la Fondation Jean Lapointe que j’avais créées, il y a eu une espèce de respect pour le bonhomme !

Quand ma carrière a finalement ralenti, il n’y a eu aucun problème. Je n’ai jamais déprimé, pas du tout. Je savais que la folie ne pouvait pas durer, et c’était bien comme ça. J’avais fait 28 soirs au Grand théâtre de Québec, 17 soirs à la Place des arts. Et puis, j’étais un peu fatigué des tournées. Quand on part en tournée, on est 30 jours sur 32 en représentation. Il était temps que je me repose un peu. J’ai déménagé dans les Cantons-de-l’Est, puis... j’ai monté un nouveau spectacle ! Il s’intitulait Un dernier coup de balai et on l’a créé au Vieux Clocher de Magog. Je l’ai fait 25 soirs à Maisonneuve et autant de soirs à Québec. Ç’a été incroyable. En fait, je n’ai jamais arrêté. J’ai tourné des films, dont un américain. Mais là, avec l’âge que j’ai (82 ans), je prends ça plus mollo.

Photo d’archives

Si c’était à refaire que changeriez-vous ?

Je ne changerais rien ! J’ai fait des erreurs, mais elles ne me viennent pas à l’esprit en ce moment. Il est trop tôt le matin ! Peut-être après le deuxième café !

Je suis fier de ma carrière, fier de mes enfants (six filles et un garçon, Jean-Marie), fier de ma sobriété. J’ai commencé à réussir après une cure en 1974 et je n’ai pas eu de rechute. Je suis encore dans les Alcooliques anonymes.

Je garde un bon souvenir de mon rôle de sénateur aussi. J’ai mené un bon combat contre les vidéos poker, un dossier qui me tenait à cœur. Le projet avait été approuvé à la Chambre des communes, mais cinq jours avant l’adoption en chambre, Paul Martin n’a pas été élu.

Photo d’archives

À quoi ressemble votre quotidien aujourd’hui ?

Une vie pépère. Mais ça me plaît beaucoup ! Je fais ma sieste tous les après-midi. Avec la vie et les abus que j’ai commis, à mon anniversaire, je vais célébrer mes 107 ans !

Est-ce que le métier vous manque, avez-vous des projets ?

Je ne m’ennuie pas. Je prends ça tranquillement. Il est possible qu’on me voie bientôt au cinéma. J’ai beaucoup d’offres au cinéma, j’en ai eu deux cette semaine.

Je réfléchis à la scène aussi. J’ai une sténose et j’ai très mal au dos quand je marche trop longtemps. Mais je pourrais faire des conférences-spectacles.

Chacun son chemin