Jouer l’homosexualité au-delà des clichés

Il joue un professeur de yoga homosexuel dans le téléroman O’, où il est en couple avec Éric O’Hara. Dans L’Échappée, il embrasse la policière Marie-Louise Cyr. Éric Robidoux interprète ces deux personnages avec la même passion.

Le comédien n’a jamais abordé le rôle de Renaud par l’homosexualité du personnage. Il n’a pas, non plus, entrepris de démarche afin d’approfondir cet aspect. Il voulait s’éloigner des stéréotypes et des préjugés.

« J’ai joué ma tendresse, mon amour, ma douceur et ce que j’ai de zénitude. La partition était là. J’avais juste à être vrai et je savais que c’était pour fonctionner », a-t-il lancé, lors d’un entretien.

Dans le téléroman L’Échappée, on a vu son personnage de Daniel Laplante, un gars rustre et viril, embrasser passionnément la policière Marie-Louise Cyr, interprétée par Bianca Gervais.

« On l’a aussi vu, ensuite, durant la même semaine, frencher Éric avec autant de tendresse, de passion et d’amour. Et ça, c’est mon dada. J’aime montrer que c’est vrai. La passion et les sentiments amoureux vont au-delà des questions d’orientation sexuelle. J’ai joué ces deux personnages avec intelligence émotionnelle, dans la vérité et avec ce que je suis », a-t-il expliqué.

Éric Robidoux n’avait jamais joué un personnage homosexuel. Il était heureux de se lancer dans ce défi de jeu. Il est reconnaissant qu’on lui demande de jouer un gars de bois un peu rustre et un prof de yoga super zen plein de douceur.

« C’est une grande richesse qu’on m’offre la possibilité de jouer des axes dramaturgiques complètement différents », a-t-il dit.

Créer l’illusion

Le comédien devait, à l’origine, jouer le rôle de Thomas Bouchard, qui est interprété par Maxime Denommée, dans le téléroman O’, mais un conflit d’horaire l’a forcé à refuser.

Il a plus tard été contacté pour le rôle de Renaud, professeur de yoga et « coach de vie » de Jacqueline O’Hara (Marie Tifo).

« Je savais, à ce moment, que j’étais pour vivre une relation amoureuse avec Éric. L’idée était de brouiller les pistes », a-t-il mentionné.

Les intrigues pouvaient laisser croire qu’il tomberait en amour avec Jacqueline ou avec sa fille Gloria, mais les spectateurs n’ont jamais vu venir cette histoire avec Éric.

« C’était voulu et j’ai bien aimé jouer avec les spectateurs qui ont tous imaginé autre chose. C’était notre pari et nous l’avons relevé. L’enthousiasme des télé­spectateurs a comme été déconstruit. Ils ont été happés et étonnés », a-t-il fait remarquer.

Le comédien a reçu d’excellentes réactions­­­ face au personnage de Renaud. Il constate, toutefois, qu’il y a encore du chemin à parcourir.

« Je n’ai rien reçu de méchant, de violent ou d’homophobe, mais j’ai parfois senti un certain inconfort de certaines personnes, surtout chez les femmes qui semblaient déçues de découvrir l’homosexualité de Renaud. Ça trouble les gens et ça m’a beaucoup étonné », a-t-il confié.

Éric Robidoux précise que l’adaptation avec Guillaume Gauthier, qui joue le rôle d’Éric, s’est très bien déroulée.

« On transporte l’ambiance que l’on retrouve entre les prises sur le plateau de tournage. Il faut dire qu’on se connaissait déjà. On se promène bras dessus, bras dessous. Il y a de la connivence, de la tendresse, de la complicité et un désir de faire ça ensemble. C’est du jeu et c’est ludique », a-t-il relaté.

Le comédien avoue avoir quelques traits de personnalité en commun avec Renaud.

« On a pas mal les mêmes références culturelles. Je me fais pas mal de smoothies aussi. J’ai une part de son humanité et de son calme. Je ne suis pas très loin, mais je suis un peu plus désinvolte, impulsif et intempestif », a-t-il décrit.

Chorégraphe dans Cheval-Serpent

Éric Robidoux sera de la deuxième et dernière saison de la série Cheval-Serpent, que l’on verra en janvier, sur ICI Radio-Canada, et qui se déroule dans le monde des danseurs nus. Non, il ne jouera pas un danseur.

« Je joue le nouveau chorégraphe du club, un gars qui vient de la danse contemporaine et qui devra s’adapter à un nouvel univers et où il devra adapter son style. C’est un personnage qui a assez d’autorité sur les danseurs », a précisé le comédien qui a participé à plusieurs spectacles de danse.

On le verra aussi dans le film Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault, en 2019, et au Théâtre du Nouveau Monde, en mars et en avril, dans le rôle titre de la pièce Britannicus.

L’Échappée est diffusée les lundis à 20 h et O’ les mardis à 20 h sur les ondes de TVA.