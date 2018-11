La mémoire est une faculté qui oublie

Je lisais la lettre de Line, qui offrait aux gens de sa région, via votre Courrier, des cours pour stimuler la mémoire. Je veux bien des choses, mais à part les vendeurs de livres de mots croisés, il n’y a pas grand monde de sérieux qui défend l’idée qu’utiliser sa mémoire plus souvent dans le grand âge retarde l’apparition ou le développement de la maladie d’Alzheimer.

Par exemple, en France, il y a Marie-Claire Alain, une des plus grandes organistes du monde, qui a enregistré l’œuvre d’orgue de Bach à trois reprises. Une fois, c’était déjà un exploit. À ma connaissance, au Canada, un seul l’a fait, soit Bernard Lagacé. Madame Alain donnait ses concerts de mémoire jusqu’à l’âge avancé de 85 ans. Il lui arrivait même de prendre l’avion de Paris pour venir donner des concerts à New York et à Montréal. Puis, la maladie d’Alzheimer s’est mise de la partie et elle est décédée en moins de deux ans. Je puis vous donner des tonnes d’exemples prouvant qu’il n’y a aucun lien entre l’utilisation faible de la mémoire et l’Alzheimer. Certains suggèrent un lien possible entre l’utilisation des métaux dans les amalgames de caries et l’Alzheimer.

Comme tout et son contraire a été dit sur les causes de la maladie d’Alzheimer, que rien hors de tout doute n’a été prouvé à ce jour, la proposition de Line me semble aussi intéressante que n’importe quelle autre. La mémoire étant un muscle, comme n’importe quel autre muscle, elle a besoin d’être exercée pour garder la forme.