Le cannabis n’influence pas Opération Nez rouge

La formation obligatoire destinée aux bénévoles de Nez rouge contient désormais un rappel indiquant que leur « devoir de sobriété », les jours où ils souhaitent donner du temps à la cause, s’applique également au cannabis. Un simple joint fumé en avant-midi les disqualifierait donc pour une soirée de raccompagnements.

« Les gens qui ont consommé du cannabis, on en a assurément déjà raccompagné depuis 1984 [date de fondation de l’organisme]. [...] Personne [...] ne va demander à personne ce qu’il a consommé. On ne veut pas le savoir, ça ne nous intéresse pas », lance David Latouche, directeur des communications et du marketing de l’organisme.