Le Lightning vif comme l’éclair en première période

Le Lightning de Tampa Bay a réglé le cas des Devils du New Jersey grâce à quatre buts marqués durant les 12 premières minutes du match pour se sauver avec un gain de 5 à 2, dimanche, en Floride.

Alexander Killorn a parti le bal avec son troisième filet de la campagne. Brayden Point et Tyler Johnson ont ensuite creusé l’écart pour les favoris locaux, qui ont remporté leurs trois derniers rendez-vous. Après que Stefan Noesen eut réduit l’avance du Lightning, le Québécois Cédric Paquette a porté le pointage à 4 à 1.

Ayant également obtenu une mention d’aide durant la soirée, Point a complété son doublé au deuxième tiers. Nikita Kucherov a réalisé deux passes décisives. Devant la cage des vainqueurs, Louis Domingue a été solide en repoussant 33 tirs.

Au classement de la section Atlantique, le club floridien a devancé les Sabres au sommet. Il revendique 35 points, un de plus que Buffalo.

Dans une cause perdue depuis longtemps, Jesper Bratt a compté son premier but du calendrier régulier au troisième tiers. Malmené en début de rencontre, le vétéran Cory Schneider a repris un peu de vigueur par la suite et a totalisé 30 arrêts.