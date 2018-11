Le mythique FAO Schwarz pour la première fois au Québec

Des boutiques temporaires du mythique magasin de jouets new-yorkais FAO Schwarz sont ouvertes au Québec pour la première fois cette année à l’approche des fêtes.

Ces dizaines de boutiques sont installées dans les magasins La Baie à travers le Canada. On y retrouve entre autres des trains, des boîtes à musique et des casse-noisettes qui peuvent rendre nostalgique.

Chloé Nahum, 7 ans, de Montréal, était émerveillée devant les casse-noisettes dimanche après-midi dans la boutique sur la rue Sainte-Catherine Ouest. Ses parents ont d’ailleurs dû l’interpeller à quelques reprises pour qu’elle quitte les soldats des yeux.

FAO Swarz, fondée en 1862 aux États-Unis par un immigrant allemand, avait dû fermer son magasin au centre-ville de New York en 2015 pour des raisons financières, mais a rouvert cette année à Manhattan, en plus de proposer des boutiques éphémères dans plusieurs pays du monde, comme au Canada, en Chine et en Espagne.