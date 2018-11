Le week-end culturel de Lily Thibeault

Quel est votre plus récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie Le roman de Matthieu Simard Les écrivements, qui est une très belle histoire. La protagoniste est une dame âgée de 81 ans dotée de beaucoup d’esprit, d’humour et d’autodérision. Je suis rapidement tombée amoureuse de ce beau personnage. On y parle de la mémoire et d’un beau lien entre cette dame et une jeune adolescente de 15 ans. C’est très touchant, en plus d’être débordant d’humour. Matthieu Simard est un auteur que j’aime particulièrement. Une belle poésie se dégage de son écriture qui me touche profondément.

Quel est le prochain film que vous irez voir ?

Photo courtoisie Je veux absolument voir le film Pauline Julien, intime et politique que je connais à travers sa correspondance avec Gérald Godin, que j’ai lue le printemps dernier. C’est vraiment une très belle correspondance amoureuse. En plus de m’avoir captivée, ça m’a donné envie d’en appren­dre davantage sur elle. J’ai d’ailleurs entendu beaucoup de bien à propos de ce documentaire.

Quel spectacle avez-vous aimé dernièrement ?

Photo courtoisie J’ai vu la pièce Des souris et des hommes au Théâtre Duceppe. Je sais que plusieurs s’interrogent sur la pertinence de monter une histoire que tout le monde connaît déjà. J’aimerais répondre que c’est ce qu’il y a de beau lorsque l’on connaît la fin d’une histoire et que des acteurs­­­ réussissent malgré cela à nous émouvoir encore. C’est le cas avec Guillaume Cyr, que je trouve excep­tionnel. C’est une pièce réussie !

Quelle est l’exposition qui suscite votre intérêt ?

Photo courtoisie, Julian Rosefeldt J’ai vraiment envie d’aller voir l’exposition Manifesto, au Musée d’art contemporain, de l’artiste allemand Julian Rosefeldt, où l’on voit Cate Blanchett se transformer et incarner différents personnages qui livrent les manifestes de divers courants artistiques. C’est une artiste qui me fascine et que j’adore ! L’exposition se situe entre le cinéma, la performance et l’installation vidéo. On a jusqu’en janvier prochain pour s’y rendre.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie Je suis vraiment fascinée par ce que Jean-François Asselin et Jacques Drolet ont réussi à faire avec la série Plan B, avec cette écriture remplie d’improbabilité. J’ai adoré cette série et j’ai très hâte de voir la deuxième saison. Sinon, j’adore la série française Dix pour cent (Appelez mon agent), qui raconte l’univers d’une agence artis­tique et de ses clients, et où des personnalités connues viennent jouer leur propre rôle. Par ailleurs, j’ai été très touchée par la série Faire œuvre utile où Émilie Perreault fait un travail exceptionnel.

Qui dans l’univers artistique suscite votre admiration­­­ ?

Photo d'archives, Agence QMI Plusieurs ! J’admire Louise Bombardier, qui a beaucoup d’humour et avec qui j’adorerais jouer un jour. J’ai aussi beaucoup d’admiration pour Raymond Bouchard, pour son charisme et sa prestance. Que ce soit au théâtre, au cinéma ou à la télé, il est toujours bon. C’est l’un de nos très grands acteurs !