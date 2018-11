Les 10 meilleures offres mode à ne pas manquer pour le Cyber lundi 2018

Si le Vendredi fou vous a laissé sur votre faim, ne vous inquiétez pas, puisque plusieurs marques offrent des rabais encore plus alléchants lors du Cyber lundi.

Voici les 10 meilleures aubaines mode à surveiller lors du Cyber lundi:

1. Champion sur Amazon

Avec le retour en force des logos statement, Champion refait surface depuis quelques saisons déjà et on n’est vraiment pas déçus!

Dans la section de vêtements de sport d’amazon.ca où on retrouvera plein de rabais durant le Cyber lundi, il y aura des hoodies et des brassières de sport Champion vraiment pas chers. YAS!

www.amazon.com

2. Forever 21

Pour avoir une garde-robe d’hiver de feu, on magasine ses essentiels chez Forever 21 grâce au 30% supplémentaire que la marque offre durant le Cyber lundi. En plus, la livraison est gratuite! Voici le code promo: CM30.

www.forever21.com

3. Danskin sur Amazon

Lors de cette vente éclair d’une journée, vous économiserez beaucoup de sous dans la section des vêtements et chaussures de sport d’amazon.ca, alors c’est le moment de s’équiper pour le gym!

On retrouve, entre autres, les leggings de la marque Danskin qui sont conçus pour bien faire évacuer la transpiration, en plus d’être hyper extensibles. Un must!

www.amazon.com

4. Joe Fresh

En vue de vos partys de Noël, Joe Fresh est LA destination pour trouver votre robe pour les Fêtes et ce, à petits prix. En plus, durant le Cyber lundi, la marque offre 35% de rabais sur tous les items sur leur site web. Faites vite!

www.joefresh.com

5. TOPSHOP chez La Baie

Que ce soit pour trouver la paire de jeans parfaite ou la pièce de vêtement tendance du moment, TOPSHOP offre 60% de rabais lors du Cyber lundi. La livraison sera gratuite en plus!

www.labaie.com

6. Frank And Oak

La marque de vêtements canadienne offre 30% de rabais sur les items réguliers et jusqu’à 50% sur les meilleurs vendeurs avec le code CYBERMONDAY30.

www.frankandoak.com

7. Addition Elle

Que ce soit pour de la lingerie ou des pièces stylées, Addition Elle offre 40% de rabais sur toute sa marchandise pendant le Cyber lundi. C’est votre chance de mettre la main sur les sous-vêtements d’Ashley Graham!

www.additionelle.com

8. Aritzia

Pour maîtriser la superposition à la perfection comme Hailey Bieber, Aritizia offre jusqu’à 50% de rabais sur ses pièces de vêtements automne/hiver qui sont à la fois classiques et intemporelles.

www.aritzia.com

9. Lolë

Pour être la plus stylée lors de votre séance de yoga, Lolë offre jusqu’à 50% de rabais sur ses vêtements de fin de saison.

www.lolelife.com

10. Puma

Pour magasiner les kits de sport de feu de Selena Gomez, Puma offre 30% de rabais en ligne en utilisant le code promo PUMAMONDAY.

www.puma.com

