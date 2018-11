Parti pris gouvernemental pour Postes Canada

Le projet de loi déposé par le gouvernement Trudeau pour mettre fin aux débrayages des employés de Postes Canada correspond en tout point aux exigences mises de l’avant par la société d’État dans sa dernière proposition aux syndiqués. Plutôt que d’œuvrer au rapprochement des parties, le gouvernement a choisi le camp patronal en allant à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés. Il reste à espérer que les sénateurs ne soient pas dupes du charabia des ministres de la Justice et du Travail et osent se prononcer contre l’adoption de cette loi spéciale demain.

Il faut se rappeler que les négociations entre le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) et Postes Canada ont piétiné durant de longs mois avec une partie patronale peu encline à entendre les doléances syndicales. Le déclenchement des grèves rotatives a toutefois amené l’employeur à sortir de son mutisme et à bonifier ses offres, même si elles demeuraient éloignées des revendications du syndicat. Le STTP a choisi la stratégie des grèves rotatives à une période plus propice pour augmenter la pression sur son vis-à-vis tout en évitant à la population les inconvénients plus graves d’une grève générale. Rien de très malin dans tout cela, nous retrouvions un rapport de force classique respectant un certain équilibre et sans danger pour la sécurité de la population.

Face à la pression montante, Postes Canada s’est efforcée de faire paraître plus important les retards et les inconvénients de ces grèves pour demander une trêve jusqu’à la fin janvier, le recours à un médiateur-arbitre et éventuellement de voir les conditions de travail décrétées par le gouvernement sur la base de son rapport. Après avoir niaisé le syndicat pendant des mois lorsqu’il n’exerçait pas de rapport de force, la société d’État voulait le retourner dans la même torpeur et le priver du moment favorable que constitue la période des Fêtes pour optimiser la pression sur l’employeur. La réponse syndicale fut évidemment négative, considérant le comportement patronal antérieur.

Sans se soucier des contradictions, le gouvernement Trudeau s’affiche comme le défenseur de la classe moyenne et des travailleurs et dépose un projet de loi (C-89) qui répond exclusivement aux attentes de l’employeur sans aucune considération pour les préoccupations des travailleurs. Encore plus outrageant, les principes de la libre association et de la négociation sont bafoués sans même que le gouvernement puisse invoquer une nécessité urgente en prétendant que les citoyens sont privés d’un service essentiel ou que l’économie du pays est en péril. Je doute que ce projet de loi passera le test des tribunaux à la lumière des arrêts de la Cour suprême rendus sur des sujets semblables au cours des dernières années.

Monsieur Trudeau préfère soutenir le conseil d’administration de la Société des Postes qui s’avère incapable de développer un régime de relations de travail plus harmonieux depuis plus d’une décennie. Le parti pris est manifeste et se révèle décourageant pour les travailleurs de tout horizon qui ne peuvent s’empêcher de voir que le premier ministre s’ajoute à la longue liste de ces personnalités politiques transformées en pion d’oligarques financiers.