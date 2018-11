Pour aider une jeune fille mal dans sa peau

La présente fait suite à la publication d’une lettre intitulée « Comment aider une jeune fille mal dans sa peau? », dans laquelle vous recommandiez à une jeune fille ayant des problèmes d’embonpoint de consulter un naturopathe.

Nous pensions pertinent de porter à votre connaissance que les diététistes/nutritionnistes sont les spécialistes de l’alimentation et de la nutrition humaine. Cette profession de la santé est la seule reconnue par le Code des professions dans ce champ d’expertise. En effet, en vertu de ce code, les membres de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec peuvent exercer les activités professionnelles suivantes : évaluer l’état nutritionnel d’une personne, déterminer et assurer la mise en œuvre d’une stratégie d’intervention visant à adapter l’alimentation en fonction des besoins pour maintenir ou rétablir la santé. Également, ce code leur réserve l’exercice exclusif, avec les médecins, de certaines activités, à savoir les suivantes :

– Déterminer le plan de traitement nutritionnel, incluant la voie d’alimentation appropriée, lorsqu’une ordonnance individuelle indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie.

– Surveiller l’état nutritionnel des personnes dont le plan de traitement nutritionnel a été déterminé.

Comme l’indique l’Office des professions, un plan de traitement nutritionnel s’avère une activité complexe parce que l’élaboration d’un plan approprié à un problème de santé nécessite plusieurs considérations. Une alimentation inappropriée auprès d’une certaine clientèle peut entraîner des carences nutritionnelles, des complications métaboliques, des retards de développement, ou compromettre la guérison. En espérant que ce qui précède vous soit utile lorsque, dans le futur, vous formulerez des recommandations relativement à un sujet aussi vaste et complexe que la nutrition.

Janick Perreault, Présidente du comité sur la pratique illégale de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec.

Vu l’espace de plus en plus grand consacré par les médias à l’importance d’avoir une saine alimentation, j’ai trouvé pertinent de publier votre réplique à un de mes précédents courriers, tout en vous soulignant cependant que la rédactrice de la demande d’aide pour sa petite-fille ne souhaitait pas intervenir sur l’obésité de l’enfant, mais bien sur son problème d’acné. Je me suis donc contentée de lui faire une recommandation à cet effet, et pas du tout sur le problème de poids, comme votre lettre le laisse sous-entendre.