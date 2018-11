Quand Marc Labrèche pousse la réflexion

Marc Labrèche soulève des questions qui suscitent la réflexion dans Le cri du rhinocéros, le premier documentaire de sa carrière. Dans ce film d’une heure présenté à Radio-Canada, le comédien sonde plusieurs grosses pointures du domaine culturel autour d’un sujet précis : la date de péremption des artistes. Est-ce qu’elle existe ? Les questions posées à Xavier Dolan, Denis Villeneuve et autres dont Danny Laferrière sont tellement bonnes que lorsqu’elles sont redirigées vers Labrèche en entrevue au Journal, ce dernier est obligé de prendre des pauses pour structurer sa pensée.

Marc Labrèche croit-il être meilleur aujourd’hui qu’au tournant des années 2000, alors qu’il voyait sa carrière télévisuelle exploser avec La fin du monde est à sept heures ?

« C’est une question impossible à répondre, souffle le nouveau documentariste après quelques secondes de silence. Je pense qu’il y a des choses qui étaient meilleures avant et d’autres qui sont meilleures aujourd’hui. Mais au final, c’est le public qui décide. »

Essayons maintenant une autre question, celle qui semble avoir donné beaucoup de fil à retordre à quelques intervenants du documentaire, comme Ariane Moffatt et Denys Arcand. Quel est le piège à éviter pour un artiste : se sous-estimer ou se surestimer ?

Pour cette colle, Marc Labrèche s’inspire des commentaires de Daniel Bélanger pour concocter sa propre réponse. « Les deux sont à éviter, mais si l’un ou l’autre t’aide à atteindre ton objectif, c’est valable. Si ton moteur pour faire ta journée et avoir le courage de foncer, c’est de surestimer ton talent secrètement chez toi le matin, parfait... Mais t’es pas obligé d’en parler à personne ! Si ce qui te permet d’avancer, c’est de sous-estimer tes capacités, avec les questionnements qui viennent avec, c’est bon aussi. Tant que c’est le genre de doute qui nourrit... et non celui qui paralyse. »

La piqûre

À écouter parler Marc Labrèche du plaisir qu’il a éprouvé à parcourir Montréal, Paris, Toronto et Los Angeles pour échanger avec quelques géants comme Patrice Leconte (cinéaste), John Irving (auteur), Robert Lepage (metteur en scène) et Charlotte Gainsbourg (chanteuse), on devine que l’acteur et animateur voudra répéter l’expérience prochainement, en réalisant un second documentaire.

« C’est assez jouissif d’aller vers les gens... Il y a quelque chose que j’aime beaucoup là-dedans. Quelque chose que je n’ai pas souvent fait dans mon métier. Pas quand je joue, en tout cas. J’ai vécu quelque chose de semblable au Grand Blond avec un show sournois, mais c’était dans le cadre d’un talk-show. Ce n’était pas des conversations où on s’étendait longtemps sur plein de sujets. »

« Je suis vraiment curieux. Je suis intéressé par les gens qui parlent librement. Des gens qui sont à mille lieues de moi ou qui vivent à côté de moi... Des gens qui ont chacun leurs affaires, leurs problèmes, leurs drames... Je suis un peu comme Claire Lamarche, finalement ! »

►ICI Radio-Canada Télé diffuse Le cri du rhinocéros mardi à 21 h.