Retour en force des Patriots

Sous les ordres de Bill Belichick, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont pratiquement invincibles quand ils reviennent d’une semaine de congé.

Sans grande surprise, ils ont porté leur fiche à 14-5 en pareille circonstance dimanche en défaisant les Jets de New York (3-8) par la marque de 27 à 13.

En plus d’avoir eu une semaine de plus pour préparer cet affrontement contre leurs rivaux de section, les Patriots (8-3) avaient une motivation supplémentaire après avoir été facilement battus 34 à 10 par les Titans du Tennessee le 11 novembre.

Sony Michel et Tom Brady ont été les vedettes des vainqueurs. Le premier a parcouru 133 verges au sol en plus d’attendre la zone des buts une fois. Brady, pour sa part, a complété 20 de ses 31 passes, dont deux pour des touchés à Julian Edelman et Rob Gronkowski, pour des gains de 283 verges.

Expulsions à Buffalo

Une altercation entre le porteur de ballon des Jaguars de Jacksonville (3-8) Leonard Fournette et l’ailier défensif des Bills (4-7) Shaq Lawson a mené à l’expulsion des deux joueurs à Buffalo.

Fournette et Lawson se sont échangé quelques coups après qu’une mêlée ait éclaté près de la zone des buts des Bills.

Les deux joueurs ont aussi dû être séparés dans le tunnel alors qu’ils quittaient le terrain.

Les Bills ont gagné le match 24 à 21.

Mayfield brille, Dalton se blesse

Bayker Mayfield a livré une des meilleures performances de sa jeune carrière en lançant quatre passes de touché dans une victoire de 35 à 20 des Browns de Cleveland (4-6-1) contre les Bengals (5-6), à Cincinnati.

Le quart-arrière partant des favoris de la foule, Andy Dalton, a connu une journée plus difficile, lui qui a dû quitter la rencontre au troisième quart après avoir subi une blessure au pouce droit. Il n’est pas revenu au jeu. La gravité de sa blessure n’est pas connue pour l’instant.

Mayfield n’a pas été le seul à s’illustrer pour les Browns. Le porteur de ballon Nick Chubb a notamment inscrit deux touchés, un au sol et un par la voie des airs.

Dans les autres matchs en après-midi, les Giants de New York (3-8) ont perdu 25 à 22 contre les Eagles de Philadelphie (5-6), les 49ers de San Francisco (2-9) ont été malmenés 27 à 9 par les Buccaneers de Tampa Bay (4-7), les Seahawks de Seattle (6-5) l’ont emporté 30 à 27 contre les Panthers de la Caroline (6-5) et, enfin, les Ravens de Baltimore (6-5) ont défait les Raiders d’Oakland (2-9) 34 à 17.