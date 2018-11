Sans logis deux mois après la tornade

Si plusieurs ont pu se trouver un logis depuis, 33 familles sont toujours logées à l’hôtel par la Croix-Rouge, deux mois plus tard. D’autres sinistrés, comme Mme Pelletier et sa fille, ont la chance de pouvoir demeurer chez des proches.

« Ma vie est dans des boîtes. Au début, je n’avais que moi et ma parole. Je n’avais plus aucune pièce d’identité. J’ai hâte de retrouver mon chez-moi », dit celle qui était assurée.

La dame se demande encore comment elle a survécu au passage de la tornade. Elle voit une psychologue depuis les événements traumatisants. Elle était dans son appartement lorsque le toit et le mur ont été arrachés. Elle s’est accrochée à une poignée de porte pour survivre.

« On a été laissés à nous-mêmes. Je n’ai reçu aucune aide pour me trouver un nouveau logement. Dans ma tête, lorsque c’est arrivé, je croyais que je serais relocalisée avant le 1er novembre. Mais ça ne s’est pas passé comme ça du tout », se désole Mme Pelletier, qui est en arrêt de travail depuis deux ans.

Pour sa part, la Croix-Rouge offre notamment aux sinistrés une aide financière allant jusqu’à 200 $ par mois pour combler l’écart de loyer entre l’ancien et le nouveau logement ainsi que 150 $ par mois pour combler l’écart entre les anciennes et les nouvelles factures de services publics.

En conséquence, replacer les centaines de victimes de la tornade, qui a frappé l’un des quartiers les plus pauvres de la ville, est un véritable casse-tête.

Il faut dire que les prix des loyers à Gatineau sont parmi les plus élevés au Québec à cause de la proximité avec l’Ontario et des bons salaires offerts dans la fonction publique fédérale.