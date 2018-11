Un tournage émotif

Laurence Leboeuf et Fanny Mallette incarnent deux sœurs endeuillées dans le drame Apapacho – une caresse pour l’âme, qui a été en partie tourné pendant la fête des Morts, au Mexique.

En tournage depuis la fin du mois de septembre, à Montréal, Sherbrooke et au Mexique, Apapacho – une caresse pour l’âme suit le parcours de deux sœurs (Leboeuf et Mallette) qui doivent composer avec le décès de leur autre sœur (jouée par Eugénie Beaudry).

Dans leur processus de deuil, elles se rendront ensemble dans un petit village au Mexique, pour célébrer la fête des Morts, un rituel pendant lequel les Mexicains rendent hommage à leurs morts en allant festoyer, danser et chanter dans les cimetières.

Perte d’un proche

Vous l’aurez compris : le deuil et notre rapport à la mort font partie des thèmes abordés dans ce film réalisé par Marquise Lepage (Marie s’en va-t-en ville).

« Le film relate la quête de deux personnes en deuil à la recherche de lumière et d’un regard différent sur notre façon de vivre la perte d’un être cher, explique Marquise Lepage, en entrevue au Journal.

« À la perte d’un proche, tu peux décider que tu ne vas plus jamais sourire de ta vie, ou tu peux, au contraire, décider qu’en hommage à cette personne, tu vas profiter de la vie deux fois plus. Il y a plein de façons de voir cela.

« Au Mexique, ils ont une perspective totalement différente de la nôtre. Pour eux, la mort est une étape de la vie, alors que pour nous, c’est la fin de la vie. Juste la façon dont ils en parlent est totalement différente. Pour eux, dans le grand cycle de la vie, il n’y a pas de naissance et il n’y a pas de mort. Ils acceptent la mort des proches de façon totalement différente de nous. La fête des Morts est une célébration tellement joyeuse, sympathique et drôle. Ça n’a rien à voir avec un salon mortuaire ! »

Pour s’assurer de reproduire à la perfection l’ambiance festive de ce rituel mexicain, Marquise Lepage et son équipe se sont rendues au début novembre dans un petit village de la Reserva Tehuacan-Cuicatlàn, au Mexique, pour tourner des scènes pendant la fête des Morts.

Émotions

« C’était fantastique, relate la réalisatrice. On a passé la nuit dans un cimetière et il y a des parties du film qui ont été tournées un peu comme un documentaire. C’était tellement beau qu’il aurait fallu une équipe d’au moins 40 personnes pour reproduire la moitié du décor que ce que les gens avaient fait dans le village où on a tourné.

« En allant tourner sur place, je voulais faire vivre à mes actrices les mêmes choses que leurs personnages dans le film. Et apparemment, ç’a marché. Les comédiennes ont vécu les émotions plutôt que juste les jouer. Elles m’ont épatée et elles m’ont émerveillée tout au long du tournage. »

► Tourné avec un budget de 1,5 M$, le film Apapacho – une caresse pour l’âme prendra l’affiche en 2019.