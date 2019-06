10 activités à faire en famille pendant les Fêtes

Ces activités qui s’adressent à tous les budgets feront le bonheur des petits comme des grands en cette période de rassemblement!

1. Allez patiner

Que vous soyez experts ou débutants, enfilez vos patins et profitez d’un après-midi au grand air! Le Domaine de la forêt perdue à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, la patinoire Natrel du Vieux-Port de Montréal ainsi que l’anneau de glace des plaines d’Abraham à Québec offrent un cadre magique pour pratiquer cette activité sportive.

2. Cuisinez

Il n’est jamais trop tôt pour initier les petits à la popote et les façons de le faire sont multiples! Vous pourriez assembler et décorer une maison en pain d’épice, concocter un menu complet pour recevoir la famille et les amis ou encore vous inscrire à un cours de cuisine offert par l’Académie Culinaire à Montréal et à Québec.

3. Planifiez une journée cinéma

Revêtez vos plus beaux pyjamas et installez-vous confortablement au salon avec maïs soufflé et friandises à portée de main! Consultez la programmation des Fêtes, optez pour un classique tel que Maman, j’ai raté l’avion, organisez un marathon Harry Potter ou visionnez la nouveauté au rayon des films de science-fiction Kin: Le commencement.

4. Rédigez des cartes de souhaits

Pensez aux cousins et cousines, mais également aux personnes à qui vous n’avez pas toujours l’occasion de dire merci comme les voisins et le propriétaire de la boulangerie! Planifiez un après-midi bricolage ou participez à un atelier offert par le Musée national des Beaux-Arts du Québec avant de conclure la journée par la distribution de vos jolis mots.

5. Assistez à un spectacle

Planifiez une sortie culturelle en famille! À Montréal, les Grands Ballets Canadiens présentent leur célèbre Casse-Noisette tandis que le Centre Bell vit au rythme des acrobaties signées Corteo par le Cirque du Soleil. Ailleurs au Québec, la troupe Noël, une tradition en chanson propose une série de spectacles.

6. Visitez un musée

Approfondissez vos connaissances en lien avec divers sujets! À partir du 15 décembre, le Musée national des Beaux-Arts du Québec présente Murmures, un atelier sur le thème de l’architecture. De son côté, le Centre des sciences de Montréal explore les multiples métamorphoses de l’être humain dans le cadre de son exposition permanente: Humain.

7. Organisez une randonnée en forêt

Entre les nombreux soupers de famille prévus à l’agenda, il ne faudrait pas que vous oubliiez de mettre le nez à l’extérieur! À pied ou en raquette, partez à la découverte des plus beaux sentiers du Québec comme ceux du Parc national des Monts-Valin au Lac-Saint-Jean ou encore du Parc national du Mont-Mégantic dans les Cantons-de-l’Est. Les paysages enneigés promettent de vous émerveiller!

8. Jouez à des jeux de société

Rien de mieux pour rigoler que de vous lancer dans une partie de Twister ou de faire preuve de créativité à Fais-moi un dessin! Plusieurs cafés ludiques tels que La Récréation à Montréal et Cavano du côté de la capitale nationale offrent un espace spécialement dédié à cette activité où vous pourrez tester de nouveaux jeux tout en sirotant un chocolat chaud.

9. Rendez-vous à la bibliothèque

Assistez à la lecture d’un conte ou profitez tout simplement d’une journée de tempête pour aller faire le plein de nouveaux livres. Cette année, la Maison de la littérature de Québec s’associe au conteur Jacques Hébert dans le cadre des Contes d’hiver sur le parvis tandis que la Grande Bibliothèque présente L’Heure du conte au Théâtre Inimagimô.

10. Allez glisser

C’est un grand classique du temps des Fêtes qui permet de réunir amis et famille à l’extérieur. Au Québec, Valcartier et Saint-Jean-de-Matha sont des incontournables pour la glissade sur tube. Et si vous avez envie d’une expérience plus extrême? Direction le Massif de Charlevoix pour une descente en luge avec vue sur le fleuve!