8 cadeaux pour elle

Qu’il s’agisse d’une amie chère, d’une tante, de votre mère ou de la femme de votre vie, vous trouverez parmi nos 8 suggestions de quoi lui exprimer vos plus beaux sentiments.

1. Collier Hemi Anne-Marie Chagnon

Fabriqué à la main à Montréal dans l’atelier de l’artiste renommée, ce collier de perles est un classique minimaliste qui traversera le temps avec une petite touche excentrique propre à la créatrice.

Anne-Marie Chagnon, en boutique ou en ligne

2. Boîtes de roses éternelles « MHeart » MFLEURS

Des roses qui durent un an, merveilleux n’est-ce pas ? C’est ce que propose l’entreprise montréalaise MFLEURS avec cette boîte transparente en forme de cœur contenant six roses éternelles. L’idée parfaite pour lui prouver votre amour éternel !

MFLEURS

3. Champagne rosé Moët & Chandon Brut Impérial

Ses yeux s’illumineront à la vue de ce splendide boîtier rose qui renferme une des boissons préférées des femmes.

En SAQ

4. Bougie Mimosa Diptyque Paris

Le nec plus ultra des bougies ! Les fragrances sont toutes plus exquises les unes que les autres et l’emballage tellement chic.

Holt Renfrew

5. Kimono en velours

Le kimono est à la mode, peu importe la version. Cette superbe pièce de lingerie en velours parfaite pour les matins en pyjama mettra sa beauté en valeur.

La vie en rose

6. Coffret beauté l’Occitane en Provenance

Une collection de six soins de beauté incontournables pour la peau et le corps dans une boîte si belle qu’elle voudra la conserver.

Sephora

7. Bracelet Beblue Be a Lady

Un superbe bracelet passe-partout en onyx ou perles de nacre avec des insertions torsadées en argent. Offert en noir, crème ou rose.

Beblue Bijoux

8. Livre Devenir Michelle Obama

Un livre inspirant écrit par une femme qui a marqué notre époque. Avec sincérité et humour, elle raconte son histoire, ses victoires et ses défaites.

Dans les bonnes librairies