10 idées cadeaux pour le bas de Noël des jeunes

Les jeunes raffolent des surprises dans les bas de Noël et avec raison. Voici des cadeaux qui s’y glissent parfaitement et qui mettront un sourire sur leurs visages.

1. Trio d’élastique Invisibobble porte-bonheur étoile

Il s’agit des élastiques robustes que toutes les filles connaissent déjà, mais avec une breloque d’étoile dorée en plus pour les rendre plus festifs !

Pharmaprix

2. Chaussettes poutine Main and Local

Pour l’ado qui raffole de la poutine, ces bas originaux qui font honneur à son plat favori feront certainement l’envie de tous ses amis.

Main and local

3. Pantoufles licorne

Ces adorables pantoufles en velours doux avec une tête et des ailes de licorne ne quitteront plus leurs pieds, c'est assuré !

H&M



4. Sac de moustaches Gladius

Un jeu d’habileté et de rapidité idéal pour tous les partys ! Les joueurs doivent tenter de faire la plus longue chaine de moustaches jusqu’à ce qu’il n’en reste plus.



Chez les marchands de jeux

5. Chocolats au caramel sel de mer

Un bas de Noël ne serait pas complet sans du chocolat. Ces bouchées de caramel enrobées de chocolat au lait riche et crémeux sont présentées dans un joli emballage en forme de sapin.

Maxi et Provigo

6. Trio de bombe de bain Feux d’artifice

Trois bombes pour le bain qui leur en fera voir de toutes les couleurs dans la baignoire. Naturelles et enveloppées dans un emballage coloré recyclé et recyclage, ces bombes sont parfaites !

Lush

7. Veilleuse Veille sur toi

Vous cherchez la plus belle veilleuse qui soit à offrir en cadeau ? Les veilleuses Veille sur toi en verre soufflé sont faites à la main par une artiste québécoise. Animaux, fruits, aliments, il y en a pour tous les goûts.



Veille sur toi

8. Boîte de chocolat chaud

Une des boissons favorites des enfants (et des grands !) dans une jolie boîte prête à glisser dans leur bas. Choisirez-vous la version chocolat chaud classique ou chocolat chaud blanc à la canne de bonbon ? Miam !

Second Cup

9. Haut-parleur Bluetooth Thumbs Up

Un joli haut-parleur Bluetooth en forme d’animal (panda, chien ou pingouin) très pratique avec son format de poche, son microphone intégré et son autonomie d’une durée de 4 heures.

Chapters ou Indigo

10. Duo vernis & gloss naturels Nailmatic

Ce vernis à ongles à base d’eau qui disparaît avec de l’eau savonneuse et un gloss à base d’ingrédients naturels fera le bonheur des fillettes qui veulent faire comme maman.

Boutique en ligne La Looma