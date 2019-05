10 idées-cadeaux pour vos animaux de compagnie

Parce qu’ils sont des membres de la famille à part entière et méritent un petit quelque chose sous le sapin eux aussi, nous avons déniché 10 cadeaux parfaits pour Pitou, Minou et tous les autres.

1. Hamac pour chat EZ Mount Window Bed

Les propriétaires de chat savent à quel point ils aiment les fenêtres. Ce gadget est tout simplement génial pour permettre à votre chat de dormir ou même dans la voiture puisqu’il se colle partout grâce à son système à ventouse.

Amazon



2. Couverture en tricot pour chiens

Les chiens, comme les chats, adorent se coucher sur leur doudou bien à eux. Cette couverture en tricot vraiment jolie est idéale pour leur offrir un maximum de confort.

Mondou



3. Jouet d’activité pour petits animaux

Ce module de jeu en bois rustique les fera grimper comme bon leur semble et dépenser de l’énergie.

Wal Mart

4. Niche pour chat en forme d’ananas

En plus de faire plaisir à votre chat, cette jolie cachette mettra du pep dans votre décor.

Home Sense

5. Bas des Fêtes pour chiens

Pitou aussi mérite son bas rempli de surprises. Celui-ci contient une variété de cinq nouveaux jouets qui le garderont occupé tout le réveillon.

Mondou

6. Manteau de style parka pour chiens

Comme Pitou aura fière allure dans ce parka gris stylé! Ce superbe manteau résistant à l’eau le protégera des intempéries durant toutes vos balades cet hiver.

Canada Pooch

7. Lit pour chiens et chats

Offrez-leur un petit coin douillet juste pour eux grâce à ce petit lit coussiné. Choisissez parmi plusieurs choix de couleurs et motifs de coussin (avec housse lavable) celui qui s’agencera le mieux à votre décor.

IKEA

8. Bol avec cache-croquettes Catit

Grâce à ce bol multifonctionnel avec un trou, votre chat doit travailler un peu pour attraper les croquettes avec leur patte. Un jeu qu’ils adorent!

Centre d’animaux Safari

9. Cube interactif Petcube Play Wi-fi

Regardez votre animal, parlez-lui et jouez avec lui même quand vous êtes absent. Doté d’une caméra Wi-Fi qui enregistre et diffuse des vidéos et d’un pointeur laser activé à distance. Compatible avec les appareils iOS et Android.

Best Buy

10. Casse-tête pour chats

Ce superbe jeu en bois fait à la main dégourdira les pattes de Minou qui s’amusera à attraper la balle par l’un des trous du casse-tête.

Etsy