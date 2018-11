10 items déco à se procurer pendant le Cyber Lundi question de «pimper» votre appart à prix doux

Si vous avez complètement manqué les promotions de feu du Black Friday, ce n’est pas plus grave que ça, car elles se poursuivent avec le Cyber Lundi dans la plupart de vos magasins préf.

Si jamais vous avez envie d'un brin de changement dans votre déco avant de recevoir la famille et les amis pour les Fêtes, ce sera l’occasion de profiter des rabais en ligne.

Voici donc 10 items de décoration à acheter pendant le Cyber Lundi, afin d’avoir un logement «on point» pour la visite :



1. Ce duo de chaises de style Eames

capture d'écran Amazon

Si vous rêvez depuis un petit bout de vous offrir des chaises de style Eames pour votre salle à manger ou le bureau, c’est votre jour de chance. Sur Amazon, vous trouverez parmi les aubaines du jour un duo de chaises du genre avec la coquille blanche et les pattes en noyer pour seulement 84,96$. Oui, oui, deux chaises de style Eames pour ce prix-là. Aussi, la livraison est gratuite, alors on ne sait vraiment pas ce que vous attendez pour passer votre commande.

2. Panier de rangement en jute

capture d'écran H&M

Ce genre de panier sont super versatiles! Vous pouvez y mettre des serviettes, des jouets d’animaux, ou encore l’utiliser comme cache-pot pour une plante. Profiter du Cyber Lundi pour vous procurer celui du H&M, car le géant suédois offre 20% de rabais sur TOUT le site et la livraison gratuite.

3. Cette guirlande lumineuse

capture d'écran Amazon

Il n’y a rien de mieux qu’une guirlande de lumière pour rendre une pièce un peu plus chaleureuse. Celle-ci en vente sur Amazon pour seulement 15,95$ est parfaite pour l’intérieur, mais aussi pour l’extérieur, si jamais vous décidez de décorer votre balcon montréalais en été. En plus, vous pouvez l’ouvrir, la fermer, ou ajuster le niveau de luminosité à distance avec une petite manette. La belle vie quoi!

4. Ce joli paillasson «hello»

capture d'écran Linen Chest

Vos invités se sentiront plus qu’accueillis en entrant chez vous avec ce magnifique paillasson «hello». Ça vaut la peine, car en plus de leur faire plaisir, vous pouvez profiter de 25% de rabais sur votre commande en ligne avec la livraison gratuite chez Linen Chest pendant le Cyber Lundi.

5. Cette bouilloire à sifflet de la collection Kate Spade

Capture d'écran La Baie d'Hudson

Il est à parier que si votre budget vous le permettait, vous achèteriez TOUT de la collection cuisine de Kate Spade! Puisque ce n’est pas vraiment réaliste, vous pourriez commencer avec cette fabuleuse bouilloire turquoise qui redonnera un coup de jeunesse à votre cuisine. Elle est actuellement à 50% et si vous commandez en ligne sur le site de La Baie d’Hudson, vous profiterez de la livraison entièrement gratuite, peu importe le montant de votre achat final.

6. Cette lampe sur pied

capture d'écran Linen Chest

Pour ajouter un peu de chic à votre salon, cette lampe noire sur pied avec des détails en laiton est tout ce qu’il vous faut. Ajoutez-la au reste de votre commande Linen Chest pour profiter de 25% de rabais et de la livraison gratuite.

7. Couette en coton rayé bleu et blanc

Capture d'écran La Baie d'Hudson

Un gros changement dans une chambre à coucher passe sans aucun doute par une nouvelle douillette. Celle-ci de la collection Martha Stewart disponible chez La Baie d’Hudson à un petit je-ne-sais-quoi avec son «nœud» au milieu. En plus, elle est à 60% de rabais actuellement et la livraison est gratuite.

8. Coussin rayé noir et blanc en velours

capture d'écran H&M

Un autre coussin de velours qui ajoutera une touche de chic et de confort à votre divan. Les items de décoration chez H&M ne sont vraiment pas dispendieux. Ça vaut définitivement la peine d'y acheter quelques vêtements, en plus de vos nouvelles décorations pour la maison!

9. Cette lampe suspendue en bambou

capture d'écran Etsy

Que vous ayez besoin d’une nouvelle lampe pour la chambre, la salle à manger ou encore le salon, celle-ci de l’entreprise LannaPassa sur Etsy sera plus que parfaite. Suivez toutes les blogueuses déco sur Instagram et vous verrez qu’elles ont toutes une lampe du genre. En plus, Etsy offre de jusqu’à 60% aujourd’hui sur plusieurs items sélectionnés dont cette lampe.

10. Cette horloge blanche et cuivre

capture d'écran Linen Chest

Si vous n’êtes jamais à l’heure, une horloge ne serait vraiment pas du luxe! Celle-ci de chez Linen Chest sera parfaite pour n’importe quel type de décor. Ajoutez-là à votre panier virtuel et passer votre commande pour profiter du 25%

