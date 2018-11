LEGAULT, Jean-Guy



À Montréal, le 23 novembre 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé Jean-Guy Legault, conjoint de Maya Mamarbachi.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Diane), Alain et Martin (Nathalie), ses petits-enfants Audrey, Gabriel, Laurence et Étienne et ses nombreux amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 Beaumont, Ville Mont-Royalle mercredi 28 novembre 2018 de 18h à 20h30, suivi d'une liturgie de la Parole au complexe.La famille tient à remercier le personnel de du CHSLD St-Georges pour leur soutien, leur professionalisme et leur dévouement.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Groupe Roy Santé.