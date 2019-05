15 suggestions de cadeaux pour les enfants

Pas toujours facile de faire plaisir aux petits au fur et à mesure qu’ils grandissent. Voici de quoi mettre un sourire sur leurs visages avec en plus de belles suggestions unisexes qui plairont à tous les enfants.

1. Kidi Superstar Lightshow

Microphone, boule disco et effets sonores, cet ensemble de karaoké sera le cadeau préféré des futures vedettes de la scène ! Les enfants peuvent brancher le micro sur leurs appareils mobiles et même enregistrer leurs performances.

vtech

2. Livre Cuisine avec Inès

Un condensé de 50 recettes pour les apprentis cuistots proposés par Ines, 13 ans. Le but ? Apprendre les bases de la cuisine en s’amusant et essayer des recettes faciles et délicieuses.

En librairies

3. Lego Mine Craft Les aventures souterraines

Cet ensemble LEGO® Minecraft conçu pour les amateurs du jeu vidéo à succès fera vivre aux enfants de 8 ans et plus de nombreuses aventures avec toutes ses fonctionnalités.

Lego

4. Boîte de tour de magie Marvin’s magic

Cet ensemble est la parfaite introduction au monde fascinant de la magie pour les magiciens en herbe de 6 ans et plus avec une sélection de tours faciles à réaliser.

Import Dragons

5. Album Dans l’Univers Les Petites Tounes

Le groupe de musique le plus populaire des enfants présente son 7e album qui les fera chanter, danser et découvrir un monde d’aventures galactiques.

Chez les bons détaillants

6. Perlempile de Lalaboom

Les jouets Lalaboom sont formidables pour développer la coordination et les habiletés motrices des enfants de 6 mois à 4 ans. Les perles s’empilent, s’enfilent et se séparent afin de créer différentes constructions.

Import Dragons

7. Sac de couchage animaux en fausse fourrure

Ourson, licorne, lapin, choisissez son animal préféré avec lequel il ou elle pourra passer la nuit collé et bien au chaud dans ces magnifiques sacs de couchage en fausse fourrure.

Pottery Barn Kids

8. Livre Un tour du monde pour l’anniversaire de Lila

Le dernier livre pour enfants de Madeleine Arcand, c’est 10 pays à explorer et 60 autocollants repositionnables pour les 3 ans et plus. Une véritable initiation au voyage !

En librairies

9. Ballon sauteur Farm Hoppers

En plus d’être adorables, les animaux sauteurs sont des jouets amusants qui aident au développement des muscles et à la coordination des enfants dès l’âge de 12 mois.

Dans les boutiques Mère Hélène

10. Jeu de société Fruit Ninja Combo Party

Fruit Ninja, le populaire jeu pour mobiles, en version jeu de table. Les apprentis ninjas de 6 ans et plus doivent apprendre à trancher les fruits comme des pros et à maîtriser l’art du combo.

Chez les bons détaillants

11. Coffret Lampe à histoire

Des contes de fée magnifiquement illustrés dans ce livre qui révolutionnera la routine de lecture pré-dodo. Le petit plus ? Grâce à la lampe de poche fournie, les histoires fantastiques sont projetées au mur.

La Looma

12. Un hibou Velvet Moustache

Mi-coussin, mi-toutou, les animaux de Velvet Moustache faits au Québec deviendront rapidement les préférés de vos tout-petits. Le plus difficile sera de choisir avec quel animal repartir.

signemetiersdart.ca

13. Tente de jeu

En plus d’ajouter une touche de magie au salon ou à la chambre des enfants, tous les petits voudront se réfugier sous cette jolie tente pour jouer ou se cacher.

Home Sense

14. Robot-mixeur Hape

Un superbe jouet en bois qui montrera aux pâtissiers en herbe que préparer un gâteau est aussi amusant que de le manger.

Dans les boutiques Mère Hélène

15. Traîne sauvage Grizzly Steamridge

Les enfants passeront des heures à glisser à plusieurs sur ce toboggan confortable avec son joli coussin à carreaux.

Home Depot