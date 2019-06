5 traditions familiales à adopter pendant le temps des Fêtes

En plus d’être propice aux moments en famille, le congé des Fêtes représente une bonne occasion d’instaurer de nouvelles traditions et de former au passage de précieux souvenirs qui s’enrichiront d’année en année. Voici 5 suggestions pour vous inspirer!

1. Planifiez une journée de bénévolat auprès d’un organisme de votre région

Donner de votre temps est l’un des plus précieux cadeaux que vous puissiez offrir. C’est également une belle valeur à inculquer aux enfants dès leur plus jeune âge. Les organismes communautaires sont toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. Vous pourriez visiter une résidence pour personnes âgées ou encore participer à la distribution des paniers de Noël. Consultez le site du Réseau de l’action bénévole du Québec pour découvrir les différentes alternatives.

2. Organisez une compétition culinaire

Réunissez la famille en cuisine pour une activité gourmande et créative. Formez des équipes et distribuez petits gâteaux, glaçage, colorant alimentaire, chocolats, bonbons et autres sucreries à chacune d’entre elles. Lancez-vous dans la compétition et lorsque le temps est écoulé, passez au vote. L’équipe gagnante est celle qui aura décoré ses gourmandises de la façon la plus originale et festive. Avant de déguster, n’oubliez pas de photographier les créations de chaque équipe afin d’alimenter l’album-souvenir.

3. Faites une rétrospective

Inscrivez quelques questions qui s’adressent à tous les membres de la famille sur des petits bouts de papier et déposez-les dans un bocal. Voici des exemples pour vous inspirer: Quel évènement m’a le plus marqué? Quelle est ma plus grande fierté? Quelle est ma plus belle découverte? Chaque année, répondez-y tour à tour. L’objectif étant tout simplement de se remémorer les meilleurs moments et de souligner les bons coups de chacun.

4. Élargissez vos horizons

Les traditions québécoises sont souvent mises à l’honneur pendant la période des Fêtes. Le temps d’une soirée, pourquoi ne pas explorer celles d’un autre pays? Cuisinez l’un de ses plats emblématiques, dansez au rythme de sa musique et faites une petite recherche afin de découvrir quels éléments ont marqué sa population au cours de l’année. C’est également l’opportunité de réfléchir à de nouvelles destinations que vous aimeriez visiter.

5. Initiez-vous à une nouvelle activité sportive

Afin d’apprécier l’hiver, la meilleure solution est de pratiquer un sport propre à cette saison! Si vous êtes déjà des adeptes de patin et de ski alpin, essayez le ski de fond ou encore le curling qui représente une bonne alternative pour ceux qui ont horreur du froid. Il suffit de bien vous emmitoufler et d’adopter une attitude positive!