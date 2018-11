CHARRON, Marie-Paule

(née Coursol)



Paisiblement, entourée des siens, le 22 novembre 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée Marie-Paule Charron, épouse de feu Martial Charron.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lorraine (Robert), Monique (Robert), André (Edith), Line (Claude), François (Lisa) et ses petits-enfants Olivier, Catherine, Marc-André, Marie-Christine, Jeanne, Émilie, Gabrielle ainsi que son arrière-petite-fille Alice, son frère Robert (Mariette) et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le mercredi 28 novembre de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que jeudi le 29 novembre dès 9h.Ses funérailles seront célébrées en l'église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus située au 8200 rue St-Hubert, Montréal, Qc, H2P 1Z2, le jeudi 29 novembre à 11h.La famille désire remercier chaleureusement le personnel dévoué de l'unité des soins palliatifs de Notre-Dame-de-la-Merci.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gracia.