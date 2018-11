Boisbriand a su se relever après la fermeture de GM

L'annonce de la fermeture de l'usine General Motors à Oshawa a une résonnance particulière à Boisbriand qui a connu une situation semblable il y a 16 ans.

À LIRE AUSSI: General Motors éliminera 6 de ses voitures

Le 29 août 2002, GM a annoncé la fermeture de son usine d'assemblage automobile de Boisbriand, la seule au Québec, entrainant ainsi la perte de 1200 emplois.

Cette nouvelle a été un dur coup économique pour la municipalité des Laurentides puisqu'il s'agissait d'emplois très bien rémunérés. De plus, la Ville a également perdu des revenus en taxes foncières.

La fermeture de cette usine a coïncidé avec la fin de la production de modèles comme la Camaro et la Firebird.

«Ç'a été dévastateur. C'était inacceptable à cette époque-là parce que cette usine a donné pendant des années au Québec», s'est remémoré Luc Desnoyers, qui était le directeur du Syndicat des travailleurs canadiens de l'automobile à l'époque.

«On pouvait dire qu'on avait notre juste part des emplois dans l'industrie de l'automobile et on perdait tout ça. On n'avait plus d'emplois dans l'industrie de l'automobile et on n'en a jamais eu d'autres d'ailleurs», a-t-il ajouté.

Malgré ce dur coup, la ville a su se relever. Sur les terrains où se trouvait l'usine, on trouve maintenant le Faubourg Boisbriand, un centre commercial comprenant quelques dizaines de commerces, ainsi que des centaines de copropriétés.