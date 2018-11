DONALDSON, Paul



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. Paul Donaldson, survenu à Longueuil, le 16 novembre 2018, à l'âge de 91ans, époux de feu Mme Françoise Paquette.Père de Louise et feu Robert (Jocelyne Therrien), il laisse également dans le deuil son beau-frère Jean-Paul Paquette (feu Annette), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au salon:le samedi 1er décembre 2018 de 12h à 17h et de 19h à 21h et le dimanche 2 décembre 2018 dès 11h, suivi d'une cérémonie commémorative à 12h.